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الأربعاء 20 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

سياسة

هشام يونس:  لا يوجد بالقانون ما يمنع تعيينات الصحفيين

هشام يونس
هشام يونس
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قال هشام يونس رئيس لجنة القيد بنقابة الصحفيين، إنه لا يوجد بالقانون ما يمنع التعيينات ولكن هناك قرار صدر من الهيئة  الوطنية للصحافة على رؤوساء مجالس الادارات عدم التعيين وعدم صرف أموال إلا بعد الرجوع للهيئة وتلك القيود دفعت أحمد سيد النجار رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام فى تلك الفترة إلى الاستقاله وهو قرار نزع صلاحيات رؤساء مجالس الادارات.

وقد عقدت نقابة الصحفيين، اليوم الاجتماع الثانى برئاسة الكاتب الصحفى خالد البلشي، نقيب الصحفيين، وبحضور كلا من جمال عبد الرحيم و هشام يونس ومحمد سعد عبد الحفيظ واعضاء مجلس النواب وهما  هشام الجاهل و  اميرة العدلى، مع الصحفيين المؤقتين بالصحف القومية، بالقاعة المستديرة بمقر نقابة الصحفيين بالقاهرة،  مساء اليوم الاربعاء؛ لمناقشة مطالبهم بالتعيين في مؤسساتهم.

الصحفيين 11 قانون