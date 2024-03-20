فعاليات ثقافية متنوعة في أولى الليالي الرمضانية ببني سويف (صور)

أطلقت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني أولى ليالي رمضان الثقافية والفنية بفرع ثقافة بني سويف، ضمن برامج وزارة الثقافة.

ونظمت مكتبة الحي الثاني شرق النيل، احتفالا تضمن ابتهالات دينية للمنشد محمد عبد السميع، كما شارك الأطفال في ورشة فنية للرسم على الوجوه، أعقبها عرض فني لفرقة الأطفال للفنون الشعبية، ثم أمسية شعرية للشاعر سيد المناعي، واختتمت الفعاليات بمحاضرة بعنوان "بني سويف والمشروعات القومية" للمحاضر أحمد صابر، تحدث بها عن المشروعات القومية بالمحافظة ومنها صوامع القمح بسدس، مشروع طريق بني سويف الزعفرانة، المنطقة التكنولوجية، تطوير مستشفى بني سويف العام، محور عدلي منصور، حيث وصلت إجمالي المشروعات حوالي 14 مشروعا، وجاء اللقاء بحضور وفد من الأزهر الشريف.

من جانب آخر عقد قصر ثقافة بني سويف بالتعاون مع وزارة الأوقاف محاضرة عن "الشخصية المصرية وانتصارات العاشر من رمضان"، للمحاضر محمد حسني جاد الرب مدرس الفقه المقارن بكلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات جامعة الأزهر، أكد خلالها أن حرب العاشر من رمضان ستظل رمزًا من رموز التحدي والإصرار الذى خاضه خير أجناد الأرض للدفاع عن الوطن وهم صائمون، لافتا النظر إلى أن تلاحم الشعب وقواته المسلحة والالتفاف حول هدف واحد، هو أهم ما ميّز حرب العاشر من رمضان.



وفي المقهى الثقافي ببيت ثقافة الفشن عقدت محاضرة عن "الجمهورية الجديدة ومستقبل واعد" عن الجمهورية الجديدة التي تجمع بين تطوير الماضي والاستعداد إلى متغيرات المستقبل القادم الذى أصبح معتمدا على التكنولوجيا، بجانب اهتمام الدولة المصرية بكل الأنشطة والصناعات مثل الحرف التراثية، بجانب ابتهالات للمنشد عصمت خليفة، أعقبها أمسية شعرية للشعراء مؤمن سمير قدم قصيدة بعنوان "نقوش معلقة ودخان وغيوم"، صفاء صلاح قدمت قصيدة بعنوان "دماء لا تشربها الأرض"، زياد صلاح قصيده "الصبح"، تلي ذلك فقرة عزف منفرد للشاب رجب معجزه وفن البيتبوكس اختتمت الفاعليات بفقرة اكتشاف ومسابقات مواهب.



وضمن الفاعليات المنفذة بإشراف إقليم القاهرة الكبري وشمال الصعيد الثقافي برئاسة لاميس الشرنوبي، وفرع ثقافة بني سويف، افتتح بيت ثقافة أهناسيا المدينة المقهى الثقافي، بمحاضرة عن" المشروعات القومية"، ألقاها مصطفى محمود رئيس نادى أدب بيت ثقافة أهناسيا، أوضح بها أن تنفيذ المشروعات القومية العملاقة من طرق وكباري ومشروعات البنية التحتية في مصر شهدت طفرة غير مسبوقة خلال السنوات الماضية، وساهمت على نحو كبير في علاج التكدسات المرورية في القاهرة والمحافظات والمدن الرئيسة، أعقبها أمسية شعرية للشعراء نور سليمان، عطيه معبد، منصور النويرى، ربيع إمام، ثم فقرة للمواهب وغناء فرقه الفنان ثروت البنا.

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