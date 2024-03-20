إعلام غزة الحكومي: الاحتلال قتل أكثر من 100 شخص في مجال المساعدات الإنسانية خلال أسبوع واحد

قال مكتب الإعلام الحكومي في قطاع غزة، اليوم الاربعاء، إن الاحتلال الإسرائيلي قتل أكثر من 100 شخص في 8 مجازر ضد الباحثين والعاملين في مجال تقديم المساعدات الإنسانية خلال أسبوع واحد.

وأضاف، في بيان صحفي، أن الاحتلال يهدف من وراء عمليات القتل والمجازر بحق الباحثين والعاملين في مجال المساعدات الإنسانية إلى تكريس سياسة التجويع وتعميق المجاعة بشكل أوسع، رغم تحذيرات المنظمات والمؤسسات الدولية من التداعيات الخطيرة لذلك، وكذلك يهدف إلى محاولات لنشر الفوضى والفلتان الأمني والفراغ الإداري في قطاع غزة، غير أن ذلك فشل فشلًا ذريعًا بالتزامن مع حالة الإدراك والوعي الشعبي لمخططات الاحتلال.

وأضاف أنه يعرب عن أشد عبارات الاستنكار والإدانة للإرهاب الإسرائيلي ولجرائمه المُستمرة ولحرب الإبادة الجماعية التي يشنها ضد المدنيين والأطفال والنساء في قطاع غزة، كما ويدين بأشد العبارات الاصطفاف الأمريكي وبعض دول الغرب إلى جانب الاحتلال في هذه الحرب والانخراط فيها.

وحمل المكتب الإدارة الأمريكية والمجتمع الدولي والاحتلال نفسه المسؤولية الكاملة عن هذه الجرائم المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وخاصة بحق الباحثين عن الغذاء والعاملين في مجال تقديم المساعدات الإنسانية.

وطالب المكتب، المنظمات والهيئات الدولية ودول العالم الحر بإدانة جرائم الاحتلال المتتالية، كما وطالبهم بممارسة الضغط على الاحتلال لوقف حرب الإبادة الجماعية، ووقف حرب التجويع، ووقف المجازر بحق الشعب الفلسطيني والمدنيين والأطفال والنساء.

