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الأربعاء 20 مارس 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

العالم

التشيك تنفي اعتزامها إرسال قوات إلى أوكرانيا الشهر المقبل

التشيك
التشيك
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نفت وزارة الدفاع في التشيك اليوم /الأربعاء/ ما تردد عن اعتزام حكومة البلاد إرسال قوات إلى أوكرانيا في شهر أبريل المقبل.
وذكرت الوزارة -في بيان- أن تلك المزاعم لا أساس لها وغير منطقية على الإطلاق، مشيرة إلى أن التفويض الحالي لمشاركة القوات المسلحة في عمليات خارجية يسمح فقط بإرسال 35 جنديا إلى أوكرانيا لحماية طاقم سفارة البلاد فقط أو المشاركة في التحقيق في الجرائم المتعلقة بالهجوم الروسي على أوكرانيا، وذلك حسبما ذكر راديو "براغ الدولي".
وأكدت الوزارة أنه لم يتم الموافقة على أو التخطيط لأي عمليات أخرى خارج إطار هذا التفويض.

 

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