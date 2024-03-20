وكيل تعليم شمال سيناء يترأس لجنة اختيار أجمل روضة

ترأس حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بشمال سيناء لجنة إختيار أجمل روضة والتي ينظمها توجيه عام رياض الأطفال تنفيذاً لتوجيهات الأستاذ الدكتور رضا حجازي وزير والتعليم والتعليم الفني وبرعاية اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشه محافظ شمال سيناء .

وقال وكيل وزارة التعليم، إنه في ضوء الإهتمام بمنظومة رياض الأطفال بالمدارس ورفع مستوى الأداء والارتقاء بالروضات في ظل المنهج الجديد 2.0 وتماشياً مع أهداف الخطة الاستراتيجية للوزارة في رفع و تحسين جودة العملية التعليمية والارتقاء بمنظومة رياض الأطفال بمجموعة من المهارات الحياتية في ظل الإهتمام بقضايا المجتمع المختلفة يتم تنظيم مثل هذه المسابقات .

وقالت حنان عمر الموجه العام لرياض الأطفال، أن الهدف من إجراء هذه المسابقة يتضمن رفع مستوى الأداء لجميع الروضات مع تطبيق أساسيات المنهج الجديد 2.0 وبث روح التنافس والمنافسة بين الروضات للارتقاء بالعمل والوصول بدرجة عالية من الاتقان والجودة في العمل وتفعيل أساسيات المنهج الجديد 2.0 وتنمية روح العمل كفريق واحد متكامل.

استعداد الروضات وتجهيزها للدخول في الاعتماد والجودة .

وقد اشتركت في هذه المسابقة ثلاث إدارات تعليمية إدارة العريش التعليمية و إدارة بئر العبد التعليمية و إدارة الشيخ زويد التعليمية، وبلغ إجمالي عدد الروضات ٤٥ روضة علماً بأن تم تقييم أعمال كل إدارة علي حده وذلك داخل كل إدارة، ثم تم تصفية الروضات لتقييم أعمالهم من قبل لجنة المديرية وتتكون من حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم وحنان عمر الموجه العام لرياض الأطفال و نهاد جبر موجة المدارس الرسمية للغات بالمديرية.

وقد أعلن وكيل الوزارة النتيجة النهائية للمسابقة وهي كالتالي

المركز الأول روضة مدرسة متعب هجرس الابتدائيه بإدارة بئر العبد التعليمية.

المركز الثاني روضة مدرسة الغزلان الابتدائيه بإدارة بئر العبد التعليمية.

المركز الثالث روضة مدرسة المعنية الابتدائيه بإدارة الشيخ زويد التعليمية.

المركز الرابع روضة مدرسة الشهيد محمد حمدي بكير الابتدائيه بإدارة العريش التعليمية.