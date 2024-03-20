ضبط 763 مخالفة تموينية في حملة مكبرة في دمياط

قالت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، إن هناك متابعة دورية على الأسواق والمخابز ومستودعات الغاز، حيث شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية حملات على مدار النصف الأول من الشهر الجارى تم خلالها تحرير ٧٦٣محضر.

وجاء من بين المحاضر تحرير ١١٨ محضر للمخابز لرصد مخالفات تتعلق بنقص وزن رغيف الخبز وعدم الالتزام بالمواصفات وضرب وهمي والعمل بدون ترخيص.

وبالنسبة للأسواق تم تحرير ٦٤٥ محضر خلال المتابعة الميدانية على الأسواق لرصد مخالفات جاء من بينها بيع سلع بقيم أعلى من السعر المقرر وبيع سلع مجهولة المصدر والعمل بدون سجل تجارى و كذلك انتهاء صلاحية السلع ، وأيضًا ضبط اسطوانات غاز منزلية يتم استخدامهم بالمطاعم و ضبط منتجات مجهولة المصدر.

شنت إدارة المجازر والتفتيش علي اللحوم بمديرية الطب البيطري بمحافظة دمياط حملات مكثفة تستهدف لمرور اليومي على محلات الجزار والمطاعم حيث قامت الدكتورة دينا طلعت العيسوى مدير إدارة المجازر والتفتيش علي اللحوم وبرفقتها الدكتور احمد صيام رئيس قسم التفتيش بالادارة بضبط ٥٣ كيلو جرام من اللحوم البلدية خارج المجازر الحكومية ، السجق المصنع والرنجة وكانت جميعها غير صالحة للاستهلاك الادمى .

وتم تحرير المحاضر اللازمة للمخالفين وفي انتظار قرار النيابة.

أعلن الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة في دمياط عن ضبط واعدام اكثر من نصف طن من الاغذية الغير صالحة للاستهلاك البشري في دمياط تحت إشراف الدكتور عطية منصور مدير عام الشؤون الوقائية بتكثيف الرقابة على المنشات الغذائية على مستوى المحافظة.