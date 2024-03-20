أنشطة رياضية متنوعة لأسرة طلاب من أجل مصر بجامعة قناة السويس

ثمن الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس جهود أسرة طلاب من أجل مصر المركزية، وجميع القائمين على تنظيم وإعداد المهرجان الرمضاني، الذي تقام فعالياته على ملاعب كلية طب الأسنان ومسرح رعاية الشباب، متمنيًا لجميع الفرق المشاركة التوفيق، مطالبا إياهم بالتحلي بالروح الرياضية.

جاء ذلك تعليقاً من الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس على فاعليات مهرجان "من أجل مصر الرمضاني"، والذي يستمر حتى الخميس 21 مارس.

يأتي المهرجان - تحت رعاية الدكتور ناصر سعيد مندور رئيس جامعة قناة السويس وبإشراف عام الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتور محمد فتوح غنيم منسق عام الأنشطة الطلابية و الدكتور محمد مصطفى الباز منسق عام أسرة طلاب من أجل مصر.

و شهدت أجواء المهرجان الرمضاني منافسات طلابية متنوعة في الأنشطة الرياضية،

وافتتاح رباعيات كرة الطائرة طالبات، وكرة الطائرة طلبة وطالبات، ثلاثيات كرة السلة طالبات ، وخماسي كرة القدم طلاب، ومسابقات تنس الطاولة طلبة وطالبات.

وتم استئناف جميع المسابقات الرياضية خلال الأسبوع، ويتم غداً الخميس افتتاح معرض المشغولات الرمضانية، ومعرض الملصق الرمضاني .

كما يشهد يوم الخميس الموافق 21 مارس ختام المسابقات الرياضية وتكريم الفائزين، مع افتتاح مسابقة القرآن الكريم والأحاديث النووية.