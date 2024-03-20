محافظ أسوان يتابع استمرار تنظيم دورات ريادة الأعمال ومبادرة "مطبخ المصرية"

تابع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان سلسلة الأنشطة والفعاليات التى ينظمها فرع المجلس القومى للمرأة ضمن المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية والذى أطلقه الرئيس السيسى بقرى (حياة كريمة).

ووجه المحافظ بتكثيف الجهود والتعاون بين جميع الجهات المعنية لإنجاح فعاليات هذا المشروع القومى والإستفادة منه لدعم محاور التمكين الإقتصادى والاجتماعى والثقافى للأهالى والمواطنين.

ومن جانبها، أكدت الدكتورة هدى مصطفى مقرر فرع المجلس القومى للمرأة بأنه تحت رعاية محافظ أسوان جارى مواصلة فعاليات مبادرة " مطبخ المصرية " لإنتاج الوجبات الغذائية وتوزيعها على الأسر بالقرى المستهدفة للمبادرة الرئاسية (حياة كريمة) بمركزى إدفو وكوم أمبو.

وأشار إلى أن المبادرة تساهم فى توفير فرص تدريب وإنتاج حرفي للسيدات والفتيات ، بجانب تنمية مهاراتهن الخاصة بالطبخ وإعداد الوجبات ليصبحن طاهيات محترفات ، بالإضافة إلى تقديم خدمات إطعام الأسر الأكثر إحتياجاً كأحد مخرجات هذا التدريب .

كما أوضحت الدكتورة هدى مصطفى بأنه بناءاً على توجيها محافظ أسوان تم مواصلة تنظيم الدورات التدريبية لريادة الأعمال والتثقيف المالى بقرية المنصورية بمركز دراو .

ولفتت إلى أن هذه الدورات تهدف إلى تسليط الضوء على العديد من الموضوعات المتخصصة لتنمية المهارات وصقل الخبرات لدى السيدات وتشجيعهن لإقتحام مجال المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر ومنها موضوعات التوعية المالية وكيفية التخطيط والتسويق الجيد ، بالإضافة إلى كيفية التمويل والإدارة الجيدة للمشروعات ، فضلاً عن رفع الوعى بالمفاهيم الأساسية لريادة الأعمال كالإبتكار وإدارة الوقت والمسؤوليات وتحديد الأولويات.

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