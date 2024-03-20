ads
الأربعاء 20 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

حوادث وقضايا

"خلاف حول إدارة ساحة انتظار سيارات".. إصابة 5 أشخاص في مشاجرة بحدائق القبة

ارشيفية
ارشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أصيب 5 أشخاص فى حرب شوارع بين طرفين بسبب خلاف حول إدارة ساحة انتظار سيارات  بدائرة قسم شرطة حدائق القبة.

تلقى قسم شرطة حدائق القبة بمديرية أمن القاهرة، بلاغا بوقوع مشاجرة ومصابين بأحد الشوارع بدائرة القسم، وبالانتقال والفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين كل من طرف أول 3 أشخاص، وبحوزتهم 3 بنادق خرطوش وطلقات نارية من ذات العيار، وطرف ثان 3 أشخاص بحوزتهم 2 فرد خرطوش وطبنجة صوت وطلقات نارية بسبب خلافات بينهما حول إدارة ساحة انتظار سيارات كائنة بدائرة القسم، تطورت إلى مشاجرة تعدى خلالها الطرفين على بعضهما البعض باستخدام الأسلحة المضبوطة بحوزتهم، نتج عن ذلك إصابة (5 أشخاص برش خرطوش) تصادف تواجدهم بمحل الواقعة.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط طرفى المشاجرة، واعترفوا بارتكاب الواقعة باستخدام الأسلحة النارية بحوزتهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

إصابة 5 أشخاص حرب شوارع ساحة انتظار سيارات بحدائق القبة