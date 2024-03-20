في ذكرى "نصر العاشر من رمضان".. نرصد أبرز الأعمال الفنية الموثقة لبطولات رجال القوات المسلحة البواسل

فى ذكرى العاشر من رمضان من كل عام، يحتفل الشعب المصرى والأمة العربية كلها بنصر جنودنا البواسل من رجال القوات المسلحة المصرية، بتحقيق الانتصار بعد الانتظار، واسترداد الأرض من العدوان الإسرائيلي المجرم، وإلحاق المذلة والخزى بهزيمة سطرتها ملحمة بشرية وعسكرية وخططية، تفوقت على كل شطط أفكار خيالات كتاب السيناريو، وعلى أرض الواقع فاقت كل شطحات كادرات وزوايا الإخراج لأعاظم المخرجين، ولا ينفصل الفن عن الواقع، وبطبيعة الحال قدمت السينما والدراما ملحمة نصر العاشر من رمضان فى العديد من الأعمال السينمائية والدرامية، وأبرز تلك الأعمال فى السطور التالية:

فيلم "الممر"

يقدم الفيلم مرحلة ما قبل نصر العاشر من رمضان، وما مرت به قواتنا المسلحة البواسل من صعاب، فى أعقاب "١٩٦٧"، وحرب الاستنزاف أيضاً، وهي كلها مرحله مكملة لتوثيق قدرات الجيش المصري العظيم على الصمود وسرعة الإصطفاف والتوحد مهما كانت الصعاب، ويطرح الفيلم رجال الصاعقة وبطولات فرقهم خلال تلك المرحلة الدقيقة من عمر الوطن.

الممر





الفيلم بطولة أحمد عز، أحمد رزق، محمد فراج، أحمد فلوكس، إياد نصار، أحمد صلاح حسني، والإخراج شريف عرفة.



فيلم "الطريق إلى إيلات"

يعتبر فيلم الطريق إلى إيلات العمل الفنى الأشهر عن بطولات رجال القوات المسلحة البواسل، وسرد الفيلم مرحلة ما قبل النصر العظيم، وقدم رحلة لفريق الضفادع البشرية والمهام التي قدموها أثناء حرب الاستنزاف، وتدمير السفن الحربية بميناء إيلات الخاص بالعدوان الإسرائيلي المجرم.



الطريق الي ايلات



الفيلم بطولة نبيل الحلفاوي، صلاح ذو الفقار، عزت العلايلي، محمد الدفراوي، طارق النهري، عبدالله محمود، ناصر سيف، مادلين طبر، والإخراج إنعام محمد علي.



فيلم "العمر لحظة"

قدم العمل دور الصحافة والإعلام فى البحث عن الحقيقة والتوثيق للأحداث، من خلال طرح الأحداث بشكل تصاعدي تشويقي عن طريق مرحلة ما بعد "١٩٦٧"، ورحلة إحدى الصحافيات والتى تختلف مع السياسة التحريرية للجريدة التى تعمل بها، وتسعي للبحث عن الحقيقة مما يدفعها للتطوع بالعمل فى أحد المستشفيات، وتقدم المساعدات وتستمع لقصص وصعاب الجنود البواسل، وتتصاعد الأحداث بسفر الصحافية إلى الجبهة للقيام بعملها.

العمر لحظة





الفيلم بطولة ماجدة، أحمد مظهر، نبيلة عبيد، ناهد شريف، أحمد زكي، محمد خيري، والإخراج محمد راضي.



فيلم "يوم الكرامة"



يقدم الفيلم المرحلة ما بعد "١٩٦٧"، وما مرت من أحداث عصيبة على البلاد، وسرد درامي لطبيعة الفترة نفسياً وعسكرياً وشعبياً، وبعدها مرحلة العمل وتوحيد الصف داخل الجيش والسعي لتنفيذ بعض العمليات وتوجيه الضربات للعدو الإسرائيلي، وما قدمته قواتنا البحرية من عمليات الإغراق للسفن الحربية الإسرائيلية فى ميناء إيلات.



يوم الكرامة



الفيلم بطولة أحمد عز، ياسر جلال، محمد رياض، أحمد السعدني، محمود عبدالمغني، محمود قابيل، أشرف زكي، سمية الخشاب، والإخراج علي عبدالخالق.



فيلم "الرصاصة لا تزال في جيبي"

يقدم الفيلم مشاهد عسكرية عن بطولات جنودنا، جسدها نجوم العمل، ويقدم العمل شكل إخراجي لتصور ما دار فى الحرب وما قدمه جنودنا البواسل من تضحيات وإخلاص وفداء للوطن وشعبه، ويعتبر الفيلم أحد أشهر الأعمال الفنية التى قدمت انتصارات العاشر من رمضان.





الفيلم بطولة نجوى إبراهيم، محمود يس، سعيد صالح، حسين فهمى، عبدالمنعم إبراهيم، يوسف شعبان، والإخراج حسام الدين مصطفى.



المشاركات الدرامية

وعلى مستوى الدراما تم تقديم العديد من الأعمال المهمة الخاصة بحرب من نوع آخر، وهي حرب المعلومات، والمبارزة بين أجهزة الاستخبارات، وإثبات قدرات رجال المخابرات العامة المصرية وبطولاتهم فى تسطير تاريخ عسكري من نوع آخر، وتقديم كل المعلومات التي تكمل منظومة النصر العظيم.

ويعتبر العمل الملحمي "رأفت الهجان"، هو العمل الدرامي الأبرز لما قدمه من خلال أجزاء المسلسل من قدرات رجال المخابرات وبطولاتهم فى غزو الكبان الإسرائيلي فكرياً وعلمياً ومعلوماتياً.



رأفت الهجان



المسلسل بطولة محمود عبد العزيز، يسرا، محمد وفيق، صلاح ذو الفقار، نبيل الحلفاوى، أحمد ماهر، يوسف شعبان، أسامة عباس، والإخراج يحيى العلمي.



مسلسل"دموع في عيون وقحة"

وهو اسم العمل الذى لخص بكاء أعين حكومة العدوان الإسرائيلي الوقحة، بعد درس جديد من دروس المخابرات العامة المصرية لهم، وقدم رحله من بطولات عالم الجاسوسية وانتصارات مصر فى هذا الملف.



دموع فى عيون وقحة



المسلسل بطولة عادل إمام، معالي زايد، محمود الجندي، مصطفى فهمي، صلاح قابيل، مشيرة إسماعيل، أسامة عباس، والإخراج يحيى العلمي.



مسلسل"السقوط في بئر سبع"

قدم المسلسل الزاوية الأخرى للعدوان الإسرائيلي فى محاولته لتجنيد بعض الخونة ضعاف النفوس لخيانة الوطن، وأظهر المسلسل اليقظة لدى أجهزة الأمن والمخابرات العامة المصرية لما يحاك ضد الوطن فى تلك الفترة العصيبة التى مر بها.



السقوط فى بئر سبع



المسلسل بطولة سعيد صالح، إسعاد يونس، حنان ترك، خالد محمود، محمد الصاوي، عبدالرحمن أبو زهرة، رشوان توفيق، أبو بكر عزت، والإخراج نور الدمرداش.

