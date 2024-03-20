انتصار السيسي: العاشر من رمضان علامة فارقة في تاريخ مصر الحديث

هنأت السيدة انتصار قرينة رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، الشعب المصري بمناسبة ذكرى العاشر من رمضان، مشيرة إلى أن هذه الذكرى كانت وما زالت مصدر فخر للأمة العربية بأكملها.

وقالت قرينة الرئيس السيسي في هذه المناسبة: “نحتفل اليوم بذكرى انتصار العاشر من رمضان، الذي يمثل علامة فارقة في تاريخ مصر الحديث، فلقد قدمت قواتنا المسلحة في هذا اليوم المبارك، ملحمة عسكرية ووطنية عظيمة تفتخر بها الأجيال، وكانت وما زالت مصدر فخر للأمة العربية بأكملها، عاشت مصر وطنا عزيزا كريما، وكل عام وأنتم بخير”.

وفي سياق آخر شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة قادة القوات المسلحة حفل الإفطار السنوي الذي أقامته القوات المسلحة بمناسبة ذكرى العاشر من رمضان.

وهنأ الرئيس عبد الفتاح السيسي رجال القوات المسلحة والشعب المصري العظيم بذكرى انتصارات العاشر من رمضان، والتى ستظل واحدة من أروع ملاحم البطولة والتضحية والفداء، معربًا عن تقديره لجهود رجال القوات المسلحة وتضحياتهم للحفاظ على أمن الوطن وسلامة أراضيه.

ووجه الرئيس السيسى التحية لشهداء الوطن الأبرار الذين ضحوا بأرواحهم دفاعًا عن تراب الوطن، مؤكدًا أن الدولة لن تنسى شهداءها الذين أناروا بدمائهم طريق التنمية والبناء، مشيرًا إلى أن الشعب المصرى يقدر الجهود والتضحيات التى يقدمها رجال القوات المسلحة لحماية مصر وصون مقدساتها.

وأعرب الرئيس السيسى عن تقديره لما تقوم به القوات المسلحة من جهود بالتعاون مع كافة أجهزة ومؤسسات الدولة المصرية لتحقيق التنمية الشاملة وتوفير حياة كريمة للمواطنين فى كافة ربوع الوطن ودعم ركائز الأمن القومى المصرى فى ظل المتغيرات والتحديات الراهنة.

