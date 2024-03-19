استقالة رئيس نادي النصر السعودي من منصبه

قدم مسلي آل معمر، رئيس نادي النصر السعودي، اليوم الثلاثاء، استقالته من منصبه، رفقة الأمير خالد بن فهد، العضو الذهبي وأحد أبرز وأكبر الداعمين للنادي.

وكشفت تقارير صحيفة سعودية، عن استقالة رئيس نادي النصر مسلي آل معمر من منصبه، وابتعاد الرمز الكبير والداعم الأمير خالد بن فهد عن المشهد النصراوي و الرياضي.

وأوضحت التقارير، أن رئيس النادي مسلي آل معمر قدم استقالته، بهدف فتح المجال أمام إدارة جديدة، في ظل النتائج غير المرضية التي شهدها النادي مؤخرًا.

كان آل معمر، أثار الجدل بسبب غيابه عن مباراة النصر وأهلي جدة الأخيرة في الدوري السعودي، التي فاز بها العالمي بهدف سجله النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد الفريق على ملعب الجوهرة المشعة.

وودع النصر بطولة دوري أبطال آسيا، بعد الخسارة من العين الإماراتي بركلات الترجيح من دور ربع النهائي.

كما تعادل النصر مع الحزم بنتيجة 4-4 في الجولة 22 من بطولة الدوري السعودي، وخسر بقيادة رونالدو من الرائد بثلاثية مقابل هدف في الجولة 23، ليحتل وصافة الترتيب برصيد 56 نقطة، خلف الهلال المتصدر بـ68 نقطة.