الذكرى الـ35 لمعركة تحرير "طابا".. طفرة تنموية غير مسبوقة تشهدها جنوب سيناء في جميع القطاعات.. افتتاح مشروعات خدمية بقرية رأس النقب وبناء 60 منزلاً بدويًا

انطلقت في الثامن من شهر مارس الجاري؛ أولى فعاليات احتفالات محافظة جنوب سيناء بعيدها القومي؛ إحياءً للذكرى الـ35 لمعركة تحرير "طابا"، وافتتح المحافظ اللواء خالد فودة، عددًا من المشروعات التنموية الخدمية وكانت البداية من قرية “رأس النقب” حيث افتتح بالقرية مكتب بريد رأس النقب، كما جرى وضع حجر الأساس لـ60 منزلًا بدويا، كما جرى افتتاح ملعب خماسي، بحضور عدد من المسئولين ولفيف من كبار الشخصيات وعواقل بدو جنوب سيناء.

مكتب بريد رأس النقب

مكتب بريد رأس النقب

يقع بريد "رأس النقب" على مساحة ١٥٠ مترًا مربعًا ومجهز بعدد ٥ شبابيك، ويؤدي المكتب جميع الخدمات الحكومية والبريدية والمالية المتكاملة مثل: صرف المعاشات، وخدمات الشهر العقاري، وسداد مخالفات المرور بالإضافة إلى الحسابات الجارية، والحوالات المحلية والدولية، وخدمات المراسلات والطرود، والبريد السريع، وكذلك سداد فواتير الكهرباء والمياه والغاز، وخدمات التوفير البريدية، وخدمة سداد فواتير التليفون الأرضي، ومزودة بأحدث أنظمة المراقبة وإنذار الحريق والسرقة وأجهزة الـ"UPS".

جانب من الافتتاح

وقال محافظ جنوب سيناء، إنه حريص على توفير كافة الخدمات لأهالي قرية رأس النقب، بعد نقل تبعيتها لمدينة طابا بقرار رئيس الجمهورية رقم 424 ، مشيرا إلى أن أهالي القرية عانوا من صعوبات في صرف المعاش والمرتبات، وصعوبة في المراسلات البريدية، وكان يجري إرسال سيارات بريدية متنقلة لتقديم كافة الخدمات، ولكن الآن أصبح لديهم مكتب بريد، لتقديم كافة الخدمات البريدية الإلكترونية، بواقع يصل إلى 140 خدمة متنوعة.

من جانبه قال الدكتور شريف فاروق، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد: "إن افتتاح مكتب بريد رأس النقب يأتي في إطار خطة الهيئة لتطوير ونمذجة مكاتبها المنتشرة على مستوى الجمهورية وتحويلها إلى منافذ مطورة توفر كافة الخدمات الحكومية والبريدية والمالية المتكاملة التي يحتاجها المواطنون بصورة حضارية تليق بالمواطن المصري في جميع أنحاء الجمهورية بالاعتماد علي أحدث الأنظمة والحلول التكنولوجية المتطورة؛ وعاملين مدربين على أعلى مستوى احترافي لضمان جودة وكفاءة جميع الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأشار فاروق إلى أن البريد المصري يمتلك أكثر من ٤٥٠٠ مكتب بريد بالإضافة إلى ٨٤ كشكًا بريديًا، منتشرة علي مستوي الجمهورية إلي جانب ١٣٠ سيارة بريد متنقلة، يتم المناورة بها وتحريكها خلال فترات الذروة لتخفيف الزحام بمكاتب البريد، بهدف إحداث نقلة نوعية بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، لكي يحصل كل مواطن على كافة الخدمات بشكل لائقٍ وميسر".

جدير بالذكر أن عدد مكاتب البريد في منطقة بريد جنوب سيناء ٣٠ مكتب بريد تم تطوير ٢٨ مكتبًا، وجار تطوير ٢ مكتب بنسبة إنجاز تصل إلى ٩٤٪.

إنشاء 60 منزلا بدويا

كما وضع حجر الأساس لمشروع إنشاء 60 منزلا بدويا بقرية النقب التابعة إداريا لمدينة طابا، بحضور علاء فاروق، ، والدكتورة إيناس سمير نائب المحافظ، واللواء محمود عيسى مفوض المحافظ للتخطيط والتنفيذ والمتابعة، عددا من القيادات التنفيذية بالمحافظة، وأعضاء مجلس النواب والشيوخ، ومشايخ وعواقل المحافظة.

وضع حجر الأساس لإنشاء 60 بيتًا بدويًا بالنقب

وقال محافظ جنوب سيناء، إن المحافظة بصدد الاحتفال بعيدها القومي، وهو الذكرى الـ 35 لعودة طابا إلى الأراضي المصرية بالمعركة الدبلوماسية التي خاضتها الدولة المصرية أمام لجنة التحكيم الدولي، لاسترداد هذا الجزء الغالي وذات الطبيعة الخلابة.

وأوضح المحافظ، أنه سيجري تنفيذ مشروع الـ 60 منزلا بدويا على مساحة 54 ألف متر، لخدمة مواطني قرية النقب، مشيرا إلى أن المساحة الإجمالية للمنزل تبلغ 180 مترا مربعا، وتبلغ مساحة المبانى 100 متر مربع، ويتضمن 3 غرف، وصالة استقبال، مطبخ، حمام، حوش أمامي وخلفي.

وأشار إلى أن هذه المنازل قابلة للتعلية، وكل منزل مزود بسلم خارجي، لافتا إلى أن التكلفة الإجمالية للمشروع تبلغ 95 مليونا، بتمويل وإشراف الجهاز المركزي للتعمير.

وأكد اللواء محمود نصار، رئيس الجهاز المركزي للتعمير، أن الجهاز حريص على تقديم كافة أوجه الدعم لمواطني سيناء، والتوسع في إقامة المنازل البدوية بالتصميمات التي تتناسب مع العادات والتقاليد الخاصة بهم، إضافة إلى إقامة المشروعات التي من شأنها توفير فرص عمل لهم، بهدف تحسين الدخل الأسري.

وأوضح أنه من المقرر أن يجري إنشاء 120منزلا بدويا بقرية النقب على مرحلتين، تتضمن المرحلة الواحدة 60 منزلا، بهدف رفع مستوى المعيشة لمواطني القرية.

أول ملعب خماسي بالقرية

كما افتتح اللواء فودة، أول ملعب خماسي بقرية رأس النقب التابعة لمدينة طابا.

أول ملعب خماسي بالنقب

وقال محافظ جنوب سيناء، إن هذا الملعب الأول بالقرية منذ صدور قرار رئيس الجمهورية بضمها جغرافيًا لمحافظة جنوب سيناء، وجرى إنشاؤه بتكلفة 650 ألف جنيه، لتوفير كافة الوسائل التي تساعد شباب القرية على ممارسة الرياضة.

وأكد المحافظ أن هناك تعاونا دائما بين المحافظة ووزارة الشباب والرياضة، للارتقاء بمستوى الملاعب والمنشآت الرياضية لكونها متنفسا هاما للشباب لتفريغ طاقاتهم الإبداعية بصورة إيجابية، لافتًا إلى أن المحافظة تبذل قصارى جهدها لتوفير كافة الإمكانيات للشباب.

وأوضح أن وزارة الشباب والرياضة، تقوم بتنفيذ أعمال الإنشاء والإحلال والتجديد لكافة مرافق الشباب والرياضة على أرض المحافظة بما يواكب رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030.

وأشار المحافظ، الى أنه سيجري إقامة العديد من الملاعب خلال الفترة المقبلة بالقرية، بهدف تنمية المواهب الرياضية لأبناء القرية.

وجرى خلال الافتتاح توزيع ملابس رياضية على أطفال القرية.

تطوير الطريق الرئيسي بطابا

كما افتتح أعمال تطوير ورفع كفاءة الطريق الرئيسي بطابا، وقال محافظ جنوب سيناء، إن كافة مدن المحافظة تشهد تطورا كبيرا في مجال الطرق، مشيرا إلى أنه جرى تطوير كافة الطرق الخارجية التي تربط المحافظة بالمحافظات الأخرى، كما تربط مدن المحافظة ببعضها البعض، إضافة إلى تطوير الطرق الداخلية بكل مدينة.

وأوضح، أنه جرى تطوير الطريق الرئيسي بمدينة طابا بطول 4.5 كيلو متر، بتكلفة تتخطى 10 ملايين جنيه، صمن الخطة الاستثمارية للمحافظة.

ووجه المحافظ، الشكر لجهاز تعمير سيناء لكونه الداعم الأول لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية في تعمير سيناء، وذلك من خلال توصيل التيار الكهربائي للمناطق المحرومة، وبناء المنازل البدوية، وإقامة المزارع النموذجية، وإقامة المشروعات التنموية الزراعية السكنية، إضافة إلى تطوير ورصف شبكة الطرق، مؤكدا أن هذه المشروعات ذات تأثير إيجابي في تنمية سيناء، لكونها ساهمت في توفير العديد من فرص العمل لأبناء المحافظة، كما ساهمت في دعم القطاع السياحي بطرق مباشرة وغير مباشرة.

جانب من الافتتاح

من جانبه، قال رئيس الجهاز المركزي للتعمير، إن جهاز التعمير يسعى إلى تنفيذ خطة القيادة السياسية نحو تعمير سيناء، وإحداث طفرة متكاملة في كافة المجالات، بجانب دعم المناطق المحرومة بكافة المرافق، إضافة إلى تدريبهم على الزراعة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الزراعية داخل القرى والوديان والتجمعات البدوية.

العمارات السكنية بمنطقة الـ 72

كما تفقد أعمال تطوير العمارات السكنية بمنطقة الـ 72 وحدة بطابا، وأشاد المحافظ بأعمال التطوير ووجه بتطوير شامل للمنطقة يشمل أعمال لاند سكيب، دهانات العمارات من الخارج.

جانب من التفقد

وقال المحافظ إنه تم إجراء أعمال التطوير ورفع كفاءة العمارات بالتعاون مع وزارة التخطيط والتضامن الاجتماعي، لافتا أنه سيتم افتتاحها في احتفال عيد تحرير سيناء الموافق 25 أبريل المقبل.

رفع العلم على طابا

كما رفع فودة، العلم المصري بساحة العلم بمدينة طابا فى الذكرى 35 لعودة طابا إلى أحضان الوطن بحضور اللواء محمد عنانى مساعد وزير الداخلية مدير أمن جنوب سيناء، وممثلي القوات المسلحة، وقائد القوة متعددة الجنسيات بجنوب سيناء، وعدد من رؤساء الأجهزة والهيئات الخدمية، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالمحافظة، ومشايخ وعواقل المحافظة، والقيادات التنفيذية والشعبية .

بدأت المراسم بإشعال الشعلة وعزف كورال الأطفال الأغانى الوطنية رافعين أعلام مصر.

رفع العلم على طابا

وقال إننا نحرص على إحياء ذكرى عودة طابا حتى يرسخ ذاكرة الانتماء والولاء فى قلوب الأجيال لنورث للأجيال القادمة تاريخ بلد أبت التفريط فى قطعة من أرضها وهي مدينة طابا على الرغم من كون مساحتها لا تتعدى الكيلو متر ونعطي لهم درسا فى الوطنية والإخلاص للوطن، والذي يدفعنا بحماس إلى المزيد من البناء وتجاوز كل التحديات.

وأضاف أن الاحتفال هذا العام يحوي رسالة وإلقاء الضوء علي مدينة طابا باعتبارها تشمل كافة الإمكانات السياحية من فنادق وبنية فوقية وتحتية تؤهلها أن تكون في مصاف المدن السياحية الكبرى وبها جميع عناصر الجذب السياحي، كما طالب محافظ جنوب سيناء الإعلام بضرورة الترويج السياحي لمنطقة نويبع وطابا وإبراز المقاصد السياحية والمناطق الخلابة الساحرة بها، ووجه الدعوة للمصريين أولا لزيارة تلك البقعة الغالية، والسرد لأبنائهم قصة المعركة الدبلوماسية لاسترداد الأرض.

لقاء المشاركين في رفع العلم بطابا

جانب من اللقاء

قال إن ذكرى عودة طابا إلى الأراضي المصرية ورفع العلم عليها لن ينساها المصريون على مر التاريخ، مشيرا إلى أن سيناء تعد شاهدا على بسالة وشجاعة شعبها وأبنائها من القوات المسلحة، كون المعركة العسكرية التي خاضها المصريون في حرب أكتوبر تؤكد قوة المصريين وإصرارهم على تحرير وطنهم، وتوجت هذه الانتصارات بتضافر كافة الجهات المصرية من قوات مسلحة ودبلوماسيين، ومشايخ القبائل البدوية في خلال معركة دبلوماسية رائعة أكدت أن المصريين بارعون في الحرب والسلم، وتركت انطباعا لدى العالم أن المصريين لن يفرطوا في حبة رمل واحدة من وطنهم.

وأشار المحافظ، الى أن الدولة المصرية مستمرة في حماية سيناء من خلال إحداث طفرة تنموية على أرضها، وهذه الطفرة تتضمن كافة المجالات من طرق، وكهرباء، ومدارس، وجامعات حكومية وأهلية، مزارع نموذجية، وإسكان اجتماعي، ومحطات تحلية، مستشفيات، بهدف توفير كافة مقومات الحياة لمواطنيها الذين يعدون دروعا بشرية للحدود الشرقية المصرية، إضافة إلى استغلال كافة المقومات الطبيعية الفريدة في الاستثمارات المختلفة لتوفير فرص عمل لأبنائها، والتنمية المستمرة للقطاع السياحي كونها تمتلك مقومات سياحية فريدة حول العالم.

وأكد أن الدولة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، مستمرة في عملية البناء والتعمير في سيناء، من خلال التوسع في إقامة مشروعات تنموية في مختلف القطاعات الحيوية، والمرافق الخدمية، وذلك دون أن تغفل الوديان والتجمعات البدوية لخدمة جميع أهالي بدو سيناء.

وأشار إلى استثمارات الدولة جنوب سيناء تبلغ مليارات الجنيهات منذ عام 2014، وهو يؤكد ورؤية الدولة الشاملة في تعمير سيناء، وتحسين حياة مواطنيها، وتحويلها إلى منطقة جذب واعدة.

ولفت المحافظ إلي أن منطقة طابا ونويبع بها مقاصد سياحية وعناصر جذب لا يوجد مثيلها في أي مكان العالم فضلا عن تمتعها بالأمن والأمان، والمناظر الخلابة البنية الفوقية والتحتية التي تؤهلها لأن تكون مقصدا سياحيا لكافة جنسيات العالم فضلا عن تمتعها بالأمن والأمان.

وتوجه بالشكر لجميع المشاركين في إحياء تلك الذكرى التاريخية، وقام بإهداء درع المحافظة لقائد القوة متعددة الجنسيات بجنوب سيناء ووجه له الشكر لحضور تلك المناسبة الوطنية متمنيا له التوفيق في منصبه كقائد للقوة بجنوب سيناء وتحقيق مزيد من التعاون بين المحافظة والقوات متعددة الجنسيات، كما أهدى قائد القوة الأسبق هدية تذكارية عبارة عن مستنسخ فرعوني مصري، معربا عن شكره وتقديره خلال فترة عمله بجنوب سيناء، وتحقيق تعاون مثمر بناء بين الجانبين.

منفذ طابا البري

جانب من تفقد اعمال التطوير بمنفذ طابا

تفقد محافظ جنوب سيناء، أعمال التطوير الجارية بمنفذ طابا البري للوقف على مراحل التنفيذ على أرض الواقع، وذلك على هامش الاحتفال بالعيد القومي لمحافظة، وإحياء الذكرى الـ 35 لعودة طابا إلى الأراضي المصرية.

وقال إن توسعة وتطوير المنفذ كان ضرورة ملحة خاصة أن المنفذ شهد خلال الفترة الماضية توافد آلاف السائحين من مختلف جنسيات العالم يوميا مشيرا إلى أن أعمال التوسيع والتطوير الجارية بالمنفذ تنفيذا لتعليمات رئيس مجلس الوزراء بتسهيل إجراءات مرور السائحين، من خلال رفع كفاءة المنفذ ومضاعفة طاقته لاستيعاب نحو 700 ألف سائح.

وقال مدير عام منفذ طابا البري، إن أعمال تطوير المنفذ تجري في عدة اتجاهات، إحداهما تطوير صالة السفر من خلال إقامة مبنى مرور وقاعة VIV ، وبازارات، ومنطقة سوق حرة.

وأوضح مدير المنفذ، أنه جار إنشاء مبنى تفتيش "Xry"، لتسريع إجراءات التفتيش، وتسهيل إجراءات المرور، خاصة أن المنفذ كان يستقبل أكثر من 16 ألف سائح يوميا خلال الفترة الماضية.

وأكد اللواء فودة، أن مدينة طابا تتمتع بالأمن والأمان، وتفتح أبوابها لاستقبال السائحين، للاستمتاع بأجوائها المعتدلة على مدار العام، والمقاصد السياحية المتنوعة عالميا، مشيرا إلى أنه يسعى لإقامة المهرجانات الفنية بها لتنشيط السياحة، وإلقاء الضوء على المقومات السياحية الطبيعية الفريدة عالميا وليس محليا فقط.

منفذ طابا البري

افتتاحات العاصمة طور سيناء

وافتتح أعمال تطوير البوابة الإلكترونية ومركز الأزمات بديوان عام المحافظة بطور سيناء، بحضور الدكتورة إيناس سمير نائب المحافظ، واللواء أحمد الاسكندراني، سكرتير عام المحافظة، واللواء محمد شعير، السكرتير المساعد، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

وشهد المحافظ خلال الافتتاح، عروضا فنية وطنية لطلاب مدرسة الأمل الرسمية للغات بطور سيناء.

وقال محافظ جنوب سيناء، إنه حريص على استكمال أعمال التطوير بمبنى الديوان العام، حفاظا على الممتلكات العامة، وإظهار المبنى بالشكل الحضاري اللائق به.

وأوضح أن أعمال التطوير تضمنت، البوابة الإلكترونية، وقاعة اللواء عادل كساب، ومنظومة البصمة الالكترونية، والمنظومة البريدية، وإدارة المتغيرات المكانية، ومنظومة المتابعة للمراكز التكنولوجية.