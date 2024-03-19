مائدة جامعة الأزهر الرمضانية تواصل أعمالها لإفطار 2000 طالب يوميًّا

تواصل مائدة الإفطار الرمضانية داخل جامعة الأزهر أعمالها لتقديم نحو 2000 وجبة إفطار لطلاب كليات الجامعة بالقاهرة من غير المقيمين في المدينة الجامعية وسط متابعة دائمة ومستمرة من الدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة.

وأوضح المركز الإعلامي بجامعة الأزهر أن رئيس الجامعة، ونواب رئيس الجامعة، قاموا بتفقد أعمال المائدة؛ للوقوف على أعمال التنظيم التي يقوم عليها فريق (طلاب من أجل مصر) المتطوعين على مدار شهر رمضان الكريم.

جدير بالذكر أن رئيس الجامعة ونواب رئيس الجامعة قاموا بتفقد أعمال المائدة الرمضانية؛ للاطمئنان على أبنائهم الطلاب، مقدمين التهنئة بشهر القرآن الكريم.

وحث رئيس الجامعة أبنائه الطلاب على الجد والاجتهاد في العبادة وطلب العلم خلال هذا الشهر الفضيل، وأن يغتنموا ليلة القدر التي وصفت العبادة والطاعة خلالها بأنها خير من ألف شهر.

يأتي ذلك انطلاقًا من حرص مؤسسة الأزهر الشريف جامعًا وجامعةً برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، و الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، و الدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة، على رسم البسمة وإدخال السرور على أبنائهم الطلاب خلال شهر رمضان الكريم.

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