"القسام" تعلن استهداف جنود وآليات للاحتلال بمحيط مستشفى الشفاء

أعلنت "كتائب القسام"، الذراع العسكرية لحركة "حماس"، عن استهدافها لـ 7 آليات تابعة لقوات الاحتلال الإسرائيلي ومجموعة من الجنود في محيط مستشفى الشفاء بمدينة غزة.

وأوضحت "كتائب القسام" في بيان عسكري أنها قامت بتوجيه 5 ضربات بقذائف "الياسين 105" لاستهداف آليات عسكرية إسرائيلية في المنطقة المحيطة بمستشفى الشفاء بمدينة غزة.

وأكدت الكتائب في بيان آخر على استهداف آليتين إسرائيليتين بقذيفتي "الياسين 105"، بالإضافة إلى استهداف مجموعة من جنود الاحتلال باستخدام قذيفة "TBG"، ما أدى إلى سقوط قتيل وعدد من الجرحى في المنطقة المحيطة بمستشفى الشفاء بمدينة غزة.

ومن جهتها أعلنت "سرايا القدس" عن قصفها لتجمعات لقوات "العدو الصهيوني" غرب نتساريم في شمال المحافظة الوسطى باستخدام صواريخ من طراز (107).

في سياق متصل، أعلنت "كتائب القسام" يوم أمس الاثنين عن دخولها في اشتباكات عنيفة مع القوات الإسرائيلية التي تتوغل بالقرب من مستشفى الشفاء في مدينة غزة. وجاء في منشور نشرته الكتائب عبر منصة "تلغرام" أنها "تشن اشتباكات عنيفة مع قوات العدو الإسرائيلية المتوغلة بالقرب من مستشفى الشفاء في مدينة غزة منذ فجر الاثنين الماضي، حيث تستهدف عددًا من الآليات الصهيونية، مما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوفهم".