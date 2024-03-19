ما حكم الشرع في جشع التجار وعدم رفقهم بالمستهلكين؟.. المفتي يُجيب

ردًّ الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، اليوم الثلاثاء، على سؤال عن حكم الشرع في جشع التجار وعدم رفقهم بالمستهلكين قائلًا: إنه في ظل الأزمات الاقتصادية الراهنة بسبب الأحداث العالمية، يتعاظم دور الأفراد والتجار في دعم الطبقات الأقل حظًّا في المجتمع.

وتابع مفتي الجمهورية، خلال لقاءه الرمضاني اليومي، أنه يُعد الاهتمام بالمحتاجين وتقديم المساعدة لهم ليس فقط واجبًا اجتماعيًّا بل عبادة متكاملة، تعكس جوهر تعاليمنا الدينية، فالشرع الإسلامي يحث على العدل، الرحمة، والتكافل الاجتماعي، خصوصًا في شهر رمضان المبارك.

وثمن المفتي، تقديم البعض شنط رمضان وغيرها من المساعدات، إيمانًا بأن دعم المحتاجين والعناية بهم يُعد من أرقى العبادات التي تعزز الترابط والتكاتف بين أفراد المجتمع، مشيرًا في هذا الإطار أن الشرع يؤكد على أن مساعدة الفقراء والمحتاجين والابتعاد عن الممارسات الجشعة ليست فقط تعبيرًا عن الإيمان بل طريقة لتقوية أواصر المجتمع والارتقاء بقيم التعاون والمودة بين أفراده.