الكونجرس الأمريكي يبرم اتفاقًا لتمويل الحكومة وتجنب الإغلاق

واشنطن العاصمة أعلن زعماء الكونجرس الأمريكي، اليوم الثلاثاء، عن اتفاق تاريخي لتمويل الحكومة الفيدرالية خلال السنة المالية الحالية، وذلك بعد مفاوضات مكثفة استمرت لأشهر.

يهدف الاتفاق إلى تجنب إغلاق حكومي محتمل كان من المقرر أن يبدأ في 22 مارس الجاري، حيث يوفر تمويلًا لمعظم الوكالات الفيدرالية حتى نهاية السنة المالية في 30 سبتمبر 2024.

أكد رئيس مجلس النواب مايك جونسون أن نص التشريع سيُتاح "في أقرب وقت ممكن" ليتسنى مراجعته من قبل أعضاء الكونجرس قبل التصويت عليه.

ومن المتوقع أن تبدأ لجان مختصة من مجلسي النواب والشيوخ صياغة نص مشروع القانون، ليكون جاهزًا للنظر من قبل المجلسين بكامل هيئتهما في أقرب وقت ممكن.

رحب زعماء الكونجرس من كلا الحزبين، الديمقراطي والجمهوري، بالاتفاق، حيث اعتبروه خطوة مهمة لضمان استقرار عمل الحكومة الفيدرالية.

كما أعرب الرئيس الأمريكي جو بايدن عن سعادته بهذا الاتفاق، مؤكدًا أنه سيعمل على توقيعه فورًا بعد إقراره من قبل الكونجرس.