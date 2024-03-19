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محافظات

رئيس جامعة مطروح يهنئ السيسي بذكرى انتصارات العاشر من رمضان

الرئيس عبدالفتاح
الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية
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هنأ الدكتور مصطفى يوسف النجار رئيس جامعة مطروح، اليوم الثلاثاء الموافق التاسع عشر من مارس 2024، الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية؛ بمناسبة الاحتفال بذكرى انتصارات العاشر من رمضان المجيدة.

وأكد الدكتور مصطفى النجار رئيس الجامعة، أن انتصارات ذكرى العاشر من رمضان تمثل رمزًا للعزة والكرامة، حيث سطر خلالها أبطالنا من رجال القوات المسلحة في شهر رمضان الفضيل ملحمة العبور في سبيل الدفاع عن الوطن واسترداد أراضيه.

وتقدم رئيس جامعة مطروح بخالص التهنئة لجميع منسوبي الجامعة، ولجموع الشعب المصري العظيم بتلك المناسبة، داعيًا المولى عز وجل أن يحفظ لمصرنا الحبيبة أمنها واستقرارها في ظل القيادة الرشيدة للرئيس عبد الفتاح السيسي.

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