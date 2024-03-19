ads
الثلاثاء 19 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

الأخبار

روسيا تحذر من تحركات ماكرون.. فرنسا تعتزم إرسال ألفي جندي لدعم النازيين الجدد بأوكرانيا

الرئيس الروسي فلاديمير
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

قالت السفارة الروسية بالقاهرة في بيان لها ،  أن فرنسا أعلنت عزمها إرسال ألفي جندي وضابط لدعم النازيين الجدد في أوكرانيا.

 وأشار البيان إلى تخطيط الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، لحملة عسكرية جديدة ضد روسيا، مشيرًا إلى أن التاريخ يشهد على فشل محاولات الغزاة التاريخية لاحتلال روسيا. يُذكر أن هزيمة نابليون عام 1812 والمعارك الشرسة مع الجيش الأحمر لفرقة قوات الأمن الخاصة الفرنسية "شارلمان" عام 1945 كانت من بين الدروس التي ينبغي تذكرها.

وختم البيان بالتأكيد على أن الغزاة الجدد سيواجهون نفس المصير الذي واجهه سابقوهم في التاريخ، مؤكدًا على عزم روسيا على حماية سيادتها ومصالحها الوطنية بكل الوسائل المتاحة.

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون السفارة الروسية بالقاهرة حملة عسكرية