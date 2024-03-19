قالت السفارة الروسية بالقاهرة في بيان لها ، أن فرنسا أعلنت عزمها إرسال ألفي جندي وضابط لدعم النازيين الجدد في أوكرانيا.

وأشار البيان إلى تخطيط الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، لحملة عسكرية جديدة ضد روسيا، مشيرًا إلى أن التاريخ يشهد على فشل محاولات الغزاة التاريخية لاحتلال روسيا. يُذكر أن هزيمة نابليون عام 1812 والمعارك الشرسة مع الجيش الأحمر لفرقة قوات الأمن الخاصة الفرنسية "شارلمان" عام 1945 كانت من بين الدروس التي ينبغي تذكرها.

وختم البيان بالتأكيد على أن الغزاة الجدد سيواجهون نفس المصير الذي واجهه سابقوهم في التاريخ، مؤكدًا على عزم روسيا على حماية سيادتها ومصالحها الوطنية بكل الوسائل المتاحة.