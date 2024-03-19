تعرف على شروط المشاركة في الدورة السابعة لمهرجان أيام القاهرة للمونودراما

قال الدكتور أسامة رؤوف مؤسس ورئيس مهرجان أيام القاهرة الدولي للمونودراما، إن ادارة المهرجان تستقبل استمارات الفرق الراغبة في المشاركة في الدورة السابعة التي ستنطلق في أكتوبر 2024، وبرعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة.

وتابع رؤوف، أن هناك بعض الضوابط الواجب الالتزام بها ومنها، يجب أن تقدم الفرقة ملفا يضم السيرة الذاتية للعرض، والمخرج مدعوما بملف إعلامي كامل، وآخر تقنى كامل للعرض مع العلم أنه يشترط فك وتركيب تجهيزات الفضاء المسرحي المقترح للعرض في مدة زمنية لا تتجاوز الساعتين.

وواصل، أنه يفضل ألا تزيد مدة العرض عن 35 دقيقة، ويجب أن يتم العرض بناءا على الفضاء المسرحي الذى تحدده إدارة المهرجان ويعرض العرض مرة واحدة فقط صباحا أو مساء حسب التنسيق والتنظيم بين إدارة المهرجان والفرق المشاركة، ولا يتعارض العرض ولا يمس القيم والمعتقدات الدينية والإنسانية، إضافة إلى ضرورة التزام الفرق الراغبة بالمشاركة بتعبئة استمارة المشاركة وإدراج روابط المسرحية المسجلة، ولن يقبل أي عمل مسرحي دون مشاهدته من قبل لجنة المشاهدة وإجازته ومن ثم الترشح للمشاركة فى مسابقة المهرجان الرسمية.

كما يحق لإدارة المهرجان رفض مشاركة أي عرض لا يتناسب مع طبيعة المهرجان، وتلتزم الإدارة بإبلاغ الفرق التى وقع عليها الاختيار فقط، فإدارة المهرجان غير مسئولة عن شحن الديكورات أو الإكسسوار آت أو الأزياء او التقنيات المتعلقة بالعمل، كما تلتزم الفرق المشاركة والتى وقع عليها الاختيار بأسماء الأشخاص المشاركين التى تم إرسالها للمهرجان واعتمادها و يمنع تغيير الأشخاص بعدها، ولا تعتبر هذه استمارة المشاركة هي مجرد بطاقة معلومات عن العروض وطلبا للمشاركة وليست دعوة.

وقد شارك في الدورة السادسة من المهرجان أكثر ١٤ دولة عربية وأوروبية وحلت دولة السودان ضيف شرف الدورة السادسة،كما تم تكريم عدد من القامات الفنية من مصر والعالم منهم: الفنان محمد صبحي من مصر ووالكاتب محمد سعيد الظنحاني من الإمارات.

والتقدم للمشاركة في الدورة السابعة من المهرجان من خلال الرابط التالي:

https://forms.gle/WxCpr2VNCbLL4W2h9