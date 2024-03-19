محافظ دمياط تهنئ "عزة فريخة" الأم المثالية

تقدمت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، بالتهنئة إلى عزة مجاهد فريخة الأم المثالية الأولى لعام ٢٠٢٤.

وأعربت " المحافظ " عن تقديرها لقصة الكفاح التى قدمتها الأم عزة ، و تقديرها الشديد للجهود التى تقوم بها الأمهات لرعاية أسرهن وخدمة المجتمع إلى جانب دورهن فى دفع عجلة التنمية وبناء الوطن ، كما قدمت التهنئة إلى المرأة المصرية تزامنًا مع الاحتفالات بعيدها وعيد الأم خلال هذا الشهر .

ويشار إلى اعلان الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي عن أسماء الأمهات الفائزات فى مسابقة الأم المثالية لعام ٢٠٢٤ على مستوى المحافظه، حيث جاءت السيدة عزة مجاهد السيد فريخة الأم المثالية الأولى على محافظة دمياط حيث حصلت الأم على دبلوم تجارة رغم الظروف الصعبة للأسرة، وتعمل موظفة بمنطقة بريد دمياط وأرملة و لديها ثلاثة أبناء عكفت على تربيتهم حتى تخرجهم وزواجهم حيث حصلت الابنة الأولى على بكالوريوس الطب والابنة الثانية على ليسانس آداب وتربية بينما حصل الابن الثالث على ليسانس شريعة وقانون.

قالت عزة مجاهد فريخة الأم المثالية على محافظة دمياط : أنا اعمل في بريد دمياط ، وعلمت باختياري الأم المثالية عن طريق الاتصالات عبر الهاتف المحمول وكنت وقتها في عملي وكان هاتفي مغلق وعندما قمت بفتح الهاتف تلقيت التهنئة من الجميع ومن زملائي ومن الصحفيين .

واضافت الأم المثالية أنا ارملة منذ ٣٠ عام وابلغ من العمر ٥٩ عام وعلى مشارف ان اخرج على المعاش وتكريمي قبيل خروجي تكريم ليس بعده تكريم .

واكملت أنا الابنة الصغرى في اخوتي وتوفى والدي وانا ابلغ من العمر ١٥ عام واكملت دراستي حتى حصلت على دبلوم المدارس التجارية .

وتزوجت بعد وفاة والدي بقرابة 7 سنوات بشاب بسيط حاصل على بكالوريوس تجارة ويعمل موظف حكومي ، وكانت الحياة هادئة حتى توفى زوجي في حادث سيارة وانا حامل في الشهر الثاني ليترك لي ثلاثة أبناء الابنة الأولى خمسة سنوات والابنة الثانية ٣ سنوات والابن الثالث الذي كنت حامل فيه.