إعلان نتيجة مسابقة الأم المثالية على مستوى تعليم القاهرة

أعلن أيمن موسى وكيل وزارة التربية والتعليم بالقاهرة، نتيجة مسابقة الأم المثالية على مستوى مديرية التربية والتعليم بالقاهرة والإدارات التعليمية التابعة لها.

حيث أكد أن تكريم الأمهات المثاليات يخلق جو من الألفة والتكريم للسيدات العاملات بالمديرية وبالإدارات التعليمية والمدرسة للارتقاء وتعزيز ودعم دور الأسرة المصرية.

وأضاف، أنه تم اختيار وتكريم السيدات العاملات ذات الأداء المتميز فى العمل الوظيفى بجانب رعايتها واهتمامها بأبنائها تربية حسنة تعود بالنفع على أسرتها وعلى المجتمع.

وأعلن اختيار الأمهات المثاليات على مستوى المديرية كالآتي:

الأم المثالية على مستوى المديرية

1_ ميرفت عمر عباس عمر

قسم التنمية المستدامة

2_ حنان محمود محمود شمرون

عاملة خدمات معاونة

الأب المثالى على مستوى المديرية :_

1_ حازم فتحى محمود سالم

موجه عام رياض الأطفال

2_ أمين على سلامة محمود

عامل خدمات معاونة

وأشار مدير المديرية إلى أن تكريم الأمهات المثاليات يعتبر نوع من أنواع التكريم الرمزي تأكيدا على الدور الإنسانى و الإجتماعى وإدخال الفرحة والسعادة فى قلوب الأمهات المكافحات التى تستحق هذا التكريم.

وأكد أن مسابقة الأم المثالية تتميز باختيار الأم المثالية والعاملة المثالية على مستوى القاهرة إلى جانب الأب المثالى والعامل المثالى لاتاحة الفرصة للجميع والمشاركة فهو تكريم للأسرة المكافخة الناجحة.

واتسمت المسابقة بالشفافية حيث تم اختيار الأمهات والآباء وفق معايير وشروط .

وسيتم إعلان نتيجة مسابقة الأم المثالية على مستوى الإدارات التعليمية على الموقع الإلكترونى لمديرية التربية والتعليم بالقاهرة

وأكد مدير المديرية أنه سيتم تنظيم حفل تكريم الأمهات المثاليات خلال الفترة المقبلة بالشكل الذى تستحقه الأم المثالية موجها التهنئة لكل أم فى عيدها بعيد الأم.