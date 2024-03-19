بالفيديو| الأرصاد: تحسن كبير بدرجات الحرارة واستمرار سقوط الأمطار بهذه المناطق

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن أمس شهد ذروة التقلبات الجوية مع انخفاض قيم درجات الحرارة، وسقوط أمطار متفاوتة الشدة في أغلب محافظات الجمهورية، أما اليوم فهناك تحسن كبير في درجات الحرارة.

وأضافت "منار" في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح الخير يا مصر" على فضائية "مصر الأولى" اليوم الثلاثاء، أنه سيكون هناك استمرار حالة التقلبات الجوية مع فرص سقوط الأمطار حتى اليوم الثلاثاء ولكن بكميات أقل، موضحة أن اليوم سيشهد فرص لسقوط أمطار متوسطة على بعض الأماكن من السواحل الشمالية الشرقية والتي يمكن أن تكون رعدية أحيانًا.

وتابعت، أنه سيكون هناك أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق السواحل الشمالية الغربية ومناطق من محافظات شمال الوجه البحري، مع وجود فرص ضعيفة لسقوط الأمطار في المحافظات الداخلية جنوب الوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة وسيناء، علمًا بأن مجملها لن يؤثر على أعمال الأنشطة اليومية.

وأردفت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم يبدأ المنخفض الجوي المسبب لسقوط الأمطار في التحرك باتجاه المنطقة الشرقية، لذلك نلاحظ زيادة في فترات سطوع الشمس، ولكن مع استمرار انخفاض قيم درجات الحرارة، لافتة إلى أن العظمى على القاهرة الكبرى 21 درجة مئوية.

وأشارت إلى أن هناك استمرار في نشاط الرياح على معظم محافظات الجمهورية تتراوح سرعاتها ما بين 30 إلى 40 كيلومترًا على الساعة، منوهة إلى وجود ارتفاع مؤقت في قيم درجات الحرارة بدءا من الغد.