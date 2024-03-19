دراسة تكشف الأعراض الأكثر انتشارا لـ"متلازمة هافانا"

كشفت العديد من الدراسات والأبحاث عن تفسير الأعراض الأكثر شيوعا للمصابين بمتلازمة هافانا، والتي شملت الصداع ومشكلات تتعلق بالتوازن وصعوبات التفكير والنوم، ولكنها تناقضت مع بعض النتائج السابقة التي أثارت شبح إصابات الدماغ لدى الأشخاص الذين يعانون من المرض مما باتت وزارة الخارجية الأميركية تصفها بأنها عوارض صحية شاذة.

كما قال لايتون تشان رئيس قسم طب إعادة التأهيل في المعاهد الوطنية للصحة بالولايات المتحدة، إن هؤلاء الأفراد لديهم أعراض حقيقية ويمرون بوقت عصيب للغاية قد تكون عميقة للغاية ويصعب علاجها ورغم هذا لم تكشف فحوص الرنين المغناطيسي المتطورة أي اختلافات واضحة في حجم الدماغ أو بنيته أو المادة البيضاء - علامات الإصابة أو الانحطاط - عندما تمت مقارنة مرضى متلازمة هافانا.

وتابع، كما لم تتمخض الاختبارات المعرفية وغيرها عن ظهور فوارق كبيرة وبالرغم من أن هذا لا يستبعد احتمال حدوث بعض الإصابات العابرة عند بدء الأعراض فإن الباحثين قالوا إن عدم اكتشاف علامات طويلة المدى في فحوصات الدماغ التي تكون نموذجية بعد الصدمة أو السكتة الدماغية هو أمر جيد.