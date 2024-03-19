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الثلاثاء 19 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

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بالأسماء.. السعودية تعلن قائمة شركات نقل الحجاج المعتمدة

مكة المكرمة
مكة المكرمة
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تلقت وزارة السياحة والآثار التعميم خطابا من وزارة الحج والعمرة السعودية تضمن آليات تقديم خدمات النقل الداخلي للحجاج لموسم الحج 1445 هـ، وذلك في إطار التنسيق المستمر بين الوزارتين وفي ضوء الإجراءات التنفيذية للموسم المقبل.

قائمة الشركات

وأفادت وزارة الحج والعمرة، بأن أسعار خدمة النقل بين المدن تخضع للتفاوض بين شركة السياحة المنفذة للحج (المنظم التابع) وشركة النقل السعودية باعتبارها علاقة تجارية تعاقدية، غير أنه يحظر التعامل مع أي شركة نقل داخلي غير المعتمدة في القائمة المرسلة للوزارة المصرية، كما أرسلت وزارة الحج قائمة ببيانات شركات النقل السعودية المعتمدة للتواصل معها فى هذا الشأن.

قائمة الشركات
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