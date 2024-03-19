بالأسماء.. السعودية تعلن قائمة شركات نقل الحجاج المعتمدة

تلقت وزارة السياحة والآثار التعميم خطابا من وزارة الحج والعمرة السعودية تضمن آليات تقديم خدمات النقل الداخلي للحجاج لموسم الحج 1445 هـ، وذلك في إطار التنسيق المستمر بين الوزارتين وفي ضوء الإجراءات التنفيذية للموسم المقبل.

قائمة الشركات

وأفادت وزارة الحج والعمرة، بأن أسعار خدمة النقل بين المدن تخضع للتفاوض بين شركة السياحة المنفذة للحج (المنظم التابع) وشركة النقل السعودية باعتبارها علاقة تجارية تعاقدية، غير أنه يحظر التعامل مع أي شركة نقل داخلي غير المعتمدة في القائمة المرسلة للوزارة المصرية، كما أرسلت وزارة الحج قائمة ببيانات شركات النقل السعودية المعتمدة للتواصل معها فى هذا الشأن.