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الثلاثاء 19 مارس 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

العالم

قوات الدفاع الأوكرانية تصد أكثر من 39 هجومًا في خمسة قطاعات

الحرب الأوكرانية
الحرب الأوكرانية
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أعلنت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، اليوم الاثنين أن قوات الدفاع الأوكرانية صدت 39 هجومًا للجيش الروسي في قطاعات ليمان وباخموت وأفديفكا ونوفوبافليفكا وثلاثة هجمات أخرى على محور كوبيانسك.

وأضافت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، أنه في المجمل، وقعت 56 اشتباكات قتالية على الخطوط الأمامية على مدار اليوم، وفقا لما أوردته وكالة أوكرينفورم الأوكرانية.

وقصف الطيران الأوكراني تسع مناطق تتمركز فيها القوات الروسية وأسلحتها وعتادها العسكري.

وأصابت القوات الصاروخية الأوكرانية بدورها نظام الدفاع الجوي للقوات الروسية.

 

قوات الدفاع الأوكرانية الدفاع الجوي