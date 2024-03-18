قوات الدفاع الأوكرانية تصد أكثر من 39 هجومًا في خمسة قطاعات

أعلنت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، اليوم الاثنين أن قوات الدفاع الأوكرانية صدت 39 هجومًا للجيش الروسي في قطاعات ليمان وباخموت وأفديفكا ونوفوبافليفكا وثلاثة هجمات أخرى على محور كوبيانسك.

وأضافت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، أنه في المجمل، وقعت 56 اشتباكات قتالية على الخطوط الأمامية على مدار اليوم، وفقا لما أوردته وكالة أوكرينفورم الأوكرانية.

وقصف الطيران الأوكراني تسع مناطق تتمركز فيها القوات الروسية وأسلحتها وعتادها العسكري.

وأصابت القوات الصاروخية الأوكرانية بدورها نظام الدفاع الجوي للقوات الروسية.