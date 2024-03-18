رئيس “ تعليم الكبار”: ضرورة فتح فصول لمحو الأمية داخل جميع مقرات الجمعيات

التقى الدكتور عيد عبد الواحد رئيس الهيئة العامة لتعليم الكبار اليوم الإثنين، وبحضور عمر حمزة مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي؛ طلعت عبد القوي رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، لبحث سبل التعاون المشترك بين هيئة تعليم الكبار ووزارة التضامن الاجتماعي، والاتحاد العام للجمعيات الأهلية، بمقر الإتحاد العام للجمعيات الأهلية.

أكد “ عبد الواحد”، أن المجتمع المدني شريك أساسي في خطة التنمية المستدامة.

أضاف عبد الواحد: القضية السكانية تؤدي إلى معظم القضايا المجتمعية الأخرى، والتي منها قضية الأمية، وأن الجمعيات الأهلية لها دور حيوي وهام في القضاء على معظم القضايا؛ نظراً لقدرتها علي التواجد بالقرب من المجتمع وخاصة في المناطق الريفية الأكثر احتياجا.

أكد على ضرورة فتح فصول لمحو الأمية داخل مقرات الجمعيات في كل ربوع مصر.

ومن جهته أكد عبد القوي بأن الإتحاد العام للجمعيات الأهلية لديه رغبة قوية في التعاون مع الهيئة؛ حتى نقضي على الأمية، لافتًا الى أنه تحت مظلة الإتحاد يوجد 36000جمعية منتشرة في جميع محافظات الجمهورية، ويجب عليها المشاركة في مشروع محو الأمية.