طلاب أسيوط من ذوي الهمم يحصدون 3 ميداليات في رفع الأثقال في دورة الجامعات

هنأ الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط؛ أبناء الجامعة من ذوي الهمم، الذين حصدوا (3) ميداليات، خلال مشاركة الجامعة فى دورة الجامعات المصرية رقم (51)، المقامة على كأس الشهيد أ.ح. إبراهيم الرفاعي في رفع الأثقال للطلاب، والطالبات ذوي الاعاقة الحركية، والتي أقيمت في جامعة طنطا، تحت رعاية الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة.

وأشار الدكتور أحمد المنشاوي؛ إلى أنّ جامعة أسيوط تحرص على توفير الأساليب، والوسائل التي تيسر حصول ذوي القدرات الخاصة، على التدريب، والمشاركة في الأنشطة المتنوعة، وتيسير الإجراءات اللازمة التي تكفل مشاركتهم في المسابقات ، والأنشطة الوطنية، والدولية، والتواصل مع أقرانهم في مختلف المجالات سواء العلمية، أو الثقافية، أو الرياضية، وتمكنهم من الحصول على مراكز متقدمة، والفوز بجوائزها.

أكد رئيس جامعة أسيوط؛ إن الدولة المصرية تكفل الحقوق المكتسبة لذوي القدرات الخاصة، والتي تضمن دمجهم في المجتمع بشكل كامل، في مختلف القطاعات، وإتاحة، وتيسير الأنشطة الرياضية لهم.

وأعرب الدكتور أحمد عبد المولى؛ عن فخره، واعتزازه بأبناء الجامعة المتميزين من ذوي الهمم، وبكل من يسهم في تفوقهم الرياضي، وحصولهم على المراكز الأولى، مشيراً إلى أن الجامعة شاركت طبقاً للشروط المطلوبة، بطالبين، وطالبة، من طلاب الإعاقة الحركية.

وأشارت الدكتورة أمنية محمد إبراهيم مدير مركز رعاية الطلاب ذوي القدرات والاحتياجات الخاصة بالجامعة؛ إن الطالب مارسلينو ثروت حصل على الميدالية الذهبية، وحصد المركز الأول، وحصل الطالب محمد مصطفى على المركز الثاني، والميدالية الفضية، كما حصلت الطالبة فاطمة أشرف على المركز الثاني، والميدالية الفضية.