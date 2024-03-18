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الإثنين 18 مارس 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة القبطية

البابا تواضروس الثاني يترأس صلاة الجنازة لرهبان دير القديس مار مرقس الرسول بجنوب افريقيا

البابا تواضروس الثاني
البابا تواضروس الثاني
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يترأس  قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية ، صلوات التجنيزعلي رهبان دير القديس مار مرقس الرسول والقديس الأنبا صموئيل المعترف بچوهانسبرج بجنوب افريقيا، وذلك  غداً الثلاثاء العاشرة صباحاً ، في الكاتدرائية المرقسية بالعباسية .

جاء ذلك بعد أنا أصدر قرار من الكنيسة القبطية الارثوذكسية اليوم بترتيبات صلوات تجنيز الآباء الرهبان :
الراهب القمص تكلا الصموائيلي 
والراهب مينا أڤا ماركوس
والراهب يسطس أڤا ماركوس

و سوف يتم نقل الجثامين عقب أنتهاء صلوات التجنيز إلي دير الأنبا صموئيل المعترف بجبل القلمون ، لإتمام اجراءات دفنهم به .

قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية صلوات التجنيز رهبان دير القديس مار مرقس الرسول والقديس الأنبا صموئيل المعترف بچوهانسبرج جنوب أفريقيا