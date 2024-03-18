البابا تواضروس الثاني يترأس صلاة الجنازة لرهبان دير القديس مار مرقس الرسول بجنوب افريقيا

يترأس قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية ، صلوات التجنيزعلي رهبان دير القديس مار مرقس الرسول والقديس الأنبا صموئيل المعترف بچوهانسبرج بجنوب افريقيا، وذلك غداً الثلاثاء العاشرة صباحاً ، في الكاتدرائية المرقسية بالعباسية .

جاء ذلك بعد أنا أصدر قرار من الكنيسة القبطية الارثوذكسية اليوم بترتيبات صلوات تجنيز الآباء الرهبان :

الراهب القمص تكلا الصموائيلي

والراهب مينا أڤا ماركوس

والراهب يسطس أڤا ماركوس

و سوف يتم نقل الجثامين عقب أنتهاء صلوات التجنيز إلي دير الأنبا صموئيل المعترف بجبل القلمون ، لإتمام اجراءات دفنهم به .