الاتحاد الأوروبي يستعد لمعاقبة المستوطنين المتطرفين بالضفة الغربية

قالت أنالينا بيربوك، وزيرة الخارجية الألمانية، إن الاتحاد الأوروبي يجهز لنظام عقوبات يستهدف المستوطنين المتطرفين بالضفة الغربية.

وشددت وزيرة خارجية ألمانيا، على ضرورة التوصل إلى وقف إطلاق للنار الآن، حتى ينتهي الموت ويتم إطلاق سراح الرهائن.

وكانت وزيرة خارجية ألمانيا آنالينا بيربوك، قد أكدت أنه لا يمكن تبرير شن هجوم واسع النطاق في رفح جنوب قطاع غزة، حيث لجأ أكثر من مليون شخص إلى هناك وليس لديهم مكان آخر يذهبون إليه.