القبض على 5 أشخاص سرقوا أموالا من داخل شركة سيارات بالساحل

ألقت أجهزة الأمن بالقاهرة القبض على 5 أشخاص لسرقتهم أموالا من داخل شركة سيارات بمنطقة الساحل.

البداية عندما تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط 5 أشخاص "لأربعة منهم معلومات جنائية"- مقيمون بمحافظة القليوبية) لقيامهم بارتكاب واقعة سرقة مبلغ مالى من داخل شركة لبيع قطع غيار السيارات كائنة بدائرة قسم شرطة الساحل.

وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة، وتم بإرشادهم ضبط جزء من المبلغ المالى و(دراجة نارية- فرد خرطوش وطلقتين لذات العيار - 5 هواتف محمول "قاموا بشرائهم من متحصلات واقعة السرقة) وصرف باقى المبلغ على متطلباتهم الشخصية.