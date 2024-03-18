كشف ملابسات مقتل أحد الأشخاص خلال مشاجرة بالجيزة

تمكنت جهود أجهزة وزارة الداخلية، من كشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الوراق بمديرية أمن الجيزة من إحدى المستشفيات بإستقبالها جثة (سائق- مقيم بدائرة القسم) وبها جرح طعنى نافذ بالجسم.



وبالإنتقال والفحص تبين حدوث مشاجرة بين (طرف أول "المتوفى ونجل شقيقه، مقيم بدائرة قسم شرطة إمبابة مُصاب بجرحين طعنيين"- طرف ثان "سائق "توك توك" وزوجته ونجلهما- مقيمون بدائرة القسم) بسبب لهو الأطفال قام على إثرها سائق "التوك توك" ونجله بالتعدى على الطرف الأول بالضرب بسلاح أبيض مما أدى لوفاة المجنى عليه وإصابة أخر .

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط طرفـى المشاجرة وبحوزة نجل السائق السلاح الأبيض المستخدم فى الواقعة، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.