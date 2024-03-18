ads
الإثنين 18 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

الأخبار

كشف ملابسات مقتل أحد الأشخاص خلال مشاجرة بالجيزة

(كشف ملابسات واقعة
(كشف ملابسات واقعة مقتل أحد الأشخاص خلال مشاجرة بالجيزة.. وض
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

تمكنت جهود أجهزة وزارة الداخلية، من كشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الوراق بمديرية أمن الجيزة من إحدى المستشفيات بإستقبالها جثة (سائق- مقيم بدائرة القسم) وبها جرح طعنى نافذ بالجسم.
 

وبالإنتقال والفحص تبين حدوث مشاجرة بين (طرف أول "المتوفى ونجل شقيقه، مقيم بدائرة قسم شرطة إمبابة مُصاب بجرحين طعنيين"- طرف ثان "سائق "توك توك" وزوجته ونجلهما- مقيمون بدائرة القسم) بسبب لهو الأطفال قام على إثرها سائق "التوك توك" ونجله بالتعدى على الطرف الأول بالضرب بسلاح أبيض مما أدى لوفاة المجنى عليه وإصابة أخر . 

 عقب تقنين الإجراءات تم ضبط طرفـى المشاجرة وبحوزة نجل السائق السلاح الأبيض المستخدم فى الواقعة، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

 

الداخلية الجيزة