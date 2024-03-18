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الإثنين 18 مارس 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة العرب

ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة لـ31726 شهيدا و73792 إصابة

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كشفت وزارة الصحة في قطاع غزة عن التقرير الاحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الاسرائيلي المستمر لليوم الـ164 على قطاع غزة.

وقالت الوزارة في بيان صحفي لها اليوم الاثنين، إن الاحتلال الاسرائيلي يرتكب 8 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 81 شهيد و116 اصابة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأضافت الوزارة، أنه لازال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الاسعاف والدفاع المدني الوصول اليهم

وأعلنت الوزارة ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 31726 شهيد و73792 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

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