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الأحد 17 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

10 مارس.. انطلاق فعاليات ليالي رمضان الثقافية والفنية بمكتبة مصر العامة بدمنهور

ليالي رمضان
ليالي رمضان
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تقيم مكتبة مصر العامة بدمنهور بالتعاون مع فرع ثقافة البحيرة ليالي رمضان الثقافية والفنية على مدار 11 يوم متصلة، تبدأ في 10 رمضان - 20 مارس حتى 20 رمضان - 30 مارس الجاري على أن قام الفعاليات على المسرح الروماني والحديقة بمكتبة دمنهور في تمام التاسعة مساءً.

وتتضمن الأمسيات العديد من الفعاليات المميزة، حيث تقام يومياً محاضرات وندوات دينية وتوعوية مختلفة بالإضافة إلى ورش الأشغال الفنية واليدوية للأطفال وورش الرسم والتلوين والرسم على الوجه والمسابقات الثقافية اليومية.

كما يتضمن برنامج الأمسيات عروض الإنشاد الديني والفنون الشعبية والموسيقى العربية، ويشارك هذا العام فرق فنية مركزية من عدة محافظات ومنها فرقة بورسعيد للفنون الشعبية وفرقة الفيوم للموسيقى العربية وفرقة الأنفوشي وأوبرا عربي وغيرها.

ومن الجدير بالذكر أن ليالي رمضان الثقافية والفنية تقام سنويا بمكتبة مصر العامة بدمنهور خلال شهر رمضان بالتعاون مع فرع ثقافة البحيرة لتقديم بعض الأنشطة والخدمات المجانية خلال شهر رمضان.

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