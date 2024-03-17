مصادرة 20 "توك توك" مخالف في حملة مكبرة بالعمرانية.. صور

انطلقت اليوم الأحد حملة مكبرة على مركبات «التوك توك» المخالفة التي تعيق حركة المواطنين وتسير عكس الاتجاه بحي العمرانية.

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة ونفذت الحملة برئاسة اللواء جلال الطنطاوي رئيس الحي بالتنسيق مع إدارة جهاز السرفيس والنقل الجماعي بالجيزة.

وتمكنت الحملة من مصادرة عدد 20 توك توك تعيق حركة سير المواطنين وتسير عكس اتجاه الطريق مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وكلف محافظ الجيزة بمواصلة جهود ضبط التكاتك المخالفة، وتحرير الشوارع والطرق والميادين من التعديات والإشغالات ، وذلك لتوفير حرم آمن لسير المواطنين وضمان عدم إعاقة الحركة المرورية.