السفير الروسي فى القاهرة لـ"البوابة نيوز": الدول الغربية تسعي لعرقلة الانتخابات الرئاسية

قال السفير الروسي لدى مصر جيورجي بوريسينكو، إن الدول الغربية تحاول منذ عدة شهور من عرقلة الانتخابات الرئاسية الروسية من خلال اجراءات غير شرعية مختلفة بما في ذلك محاولة النفوذ إلى البنية التحتية الألكترونية الروسية، لافتا إلى أنه تم رصد هجمات إلكترونية على المواقع الرسمية للانتخابات الرئاسية الروسية ومواقع اللجنه المركزية للانتخابات.

واضاف السفير الروسي لدى مصر ، في تصريحات خاصة لـ "لبوابة نيوز"، أننا رغم تلك المحاولات الغربية نشهد فى روسيا أقبال عالى وغير مسبوق على المشاركة الانتخابات الرئاسية الروسية من الساعات الأولي من صباح اليوم حيث تجاوزت نسبة المشاركة أكثر من 70 %.

وأوضح جيورجي بوريسينكو أن المواطنين الروس فى مصر يمكنهم المشاركة فى الانتخابات الروسية فى ثلاث نقاط انتخابية محددة وهى السفارة الروسية فى القاهرة والقنصليتين الروسيتين فى الاسكندرية والغردقة ،كما هناك فرصة للمشاركة بالتصويت الألكترونى

وتشهد السفارة الروسية بالقاهرة ، اليوم الأحد، إجراء الانتخابات الرئاسية الروسية والتي يتنافس بها 4 مرشحين، وهم المرشح المستقل الرئيس الروسي الحالي فلاديمير بوتين، وليونيد سلوتسكي، مرشح الحزب الليبرالي الديمقراطي، ونيكولا خاريتونوف، مرشح الحزب الشيوعي، وفلاديسلاف دافانكوف، مرشح حزب الناس الجدد.