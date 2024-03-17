انتهاء فعاليات اليوم الأول من مسابقة أوائل الطلاب بإدارة المعادى التعليمية

انتهت منذ قليل فاعليات اليوم الاول من مسابقة أوائل الطلبة ٢٠٢٣ - ٢٠٢٤ حيث كان اليوم هو بداية ماراثون مسابقة أوائل الطلبة على مستوى محافظة القاهرة بالتعاون بين وزارة التربية والتعليم وأحد الأحزاب حيث تفقد اليوم محمود عبدالرازق مدير عام إدارة المعادي المقار المقررة لعقد مسابقة أوائل الطلبة

وقد كان برفقته خلال الجولة هيام محمود مدير إدارة التعليم الإبتدائى واشجان عبدالفتاح موجة أول التربية الإجتماعية وموجهي التربية الإجتماعية وكان في استقباله رشا غانم مديرة المدرسة واطمئن المدير العام علي الطلاب اثناء سير المسابقة وقام بتشجيعهم وتمني لهم النجاح بحضورالموجهين الاوائل للمواد الأساسية. و مديري المدارس.

وقد إجريت التصفيات بمقر مدرسة حدائق المعادي الرسمية ( المرحلة الإبتدائية) بين المدارس الاتية:-

-مدرسة مصطفي كامل ف1

-مدرسة محمد فريد ف١

-مدرسة مصطفي كامل الابتدائية ف٢

-مدرسة محمد فريد ٢

-مدرسة الشهيد أمين مبارك

-مدرسة المعادى الشرقية

-مدرسة موسي بن نصير

-مدرسة لجنة التأخي

ومدرسة طرة الجديدة

-مدرسة الشهيد مجند عاشور ابوسريع الابتدائية

-مدرسة الكمال الابتدائية

-مدرسة طرة الأسمنت

وقد أسفرت المسابقة عن فوز مدرسة مصطفي كامل ف1 ومدرسة مصطفي كامل ف2.

ومدرسة محمد فريد ف١و مدرسة محمد فريد ف٢ ومدرسة الكمال الابتدائية ومدرسة طره الأسمنت الابتدائية.