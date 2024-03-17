مستشفى العاشر من رمضان تستقبل طلاب حادث جامعة الجلالة

استقبلت مستشفى العاشر من رمضان التابعة لجامعة الزقازيق اليوم الأحد طلاب جامعة الجلالة إثر حادث علي الطريق الإقليمي باتجاه العاشر من رمضان والذي أسفر عن انقلاب سيارة ميكروباص تنقل طلاب جامعة الجلالة الذين يتوجهون أسبوعياً كل يوم أحد لجامعتهم، مما نتج عنه مصرع طالبة وإصابة ثمانِ طلاب آخرين بكليات الأسنان والطب والصيدلة والعلاج الطبيعى إضافةً إلي السائق .

وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث وتم نقلهم إلى مستشفى العاشر الجامعي لتلقي كافة أوجه الرعاية الصحية والعلاجية اللازمة ،وتم تجهيز فريق طبى من كل التخصصات المعنية لعمل الفحوصات اللازمة وتقييم الإصابات وتم دخول الحالات التى تتطلب العمليات الجراحية بمستشفى العاشر من رمضان منهم حالتين بإصابات خطره تم ، نقلهم إلى العناية المركزة بعد اجراء العمليات اللازمة ، وبالإضافة إلى سبع حالات مستقره تم نقلهم إلى غرف الإقامة المخصصة.

وأكد د.خالد الدرندلي، رئيس جامعة الزقازيق، علي توفير كافة سبل الرعاية الطبية الكاملة لمُصابى حادث أتوبيس جامعة الجلالة، وتوفير كافة المستلزمات الطبية اللازمة لعلاج المصابين.

وأعرب رئيس الجامعة عن خالص تعازيه لأسرة الطالبة المتوفاه، داعيًا الله عز وجل أن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

