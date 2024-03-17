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الأحد 17 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

الأخبار

مصر وقبرص تبحثان سبل إنهاء المعاناة الإنسانية والمجاعة في غزة

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
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تباحث الجانبان المصري والقبرصي بشأن الوضع في قطاع غزة، وسبل إنفاذ المساعدات الإنسانية بكافة الطرق الممكنة لإنهاء المعاناة الإنسانية والمجاعة التي يتعرض لها القطاع

واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي الرئيس القبرصي "نيكوس خريستودوليدس" على هامش القمة المصرية الأوروبية، حيث ركزت المباحثات على تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين، وسبل تدعيم العلاقات من خلال آلية التعاون الثلاثي بين مصر وقبرص واليونان، كما تباحث الجانبان بشأن الوضع في قطاع غزة، وسبل إنفاذ المساعدات الإنسانية بكافة الطرق الممكنة لإنهاء المعاناة الإنسانية والمجاعة التي يتعرض لها القطاع.

 

لرئيس عبد الفتاح السيسي الرئيس القبرصي قطاع غزة