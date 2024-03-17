مصر وقبرص تبحثان سبل إنهاء المعاناة الإنسانية والمجاعة في غزة

تباحث الجانبان المصري والقبرصي بشأن الوضع في قطاع غزة، وسبل إنفاذ المساعدات الإنسانية بكافة الطرق الممكنة لإنهاء المعاناة الإنسانية والمجاعة التي يتعرض لها القطاع

واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي الرئيس القبرصي "نيكوس خريستودوليدس" على هامش القمة المصرية الأوروبية، حيث ركزت المباحثات على تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين، وسبل تدعيم العلاقات من خلال آلية التعاون الثلاثي بين مصر وقبرص واليونان، كما تباحث الجانبان بشأن الوضع في قطاع غزة، وسبل إنفاذ المساعدات الإنسانية بكافة الطرق الممكنة لإنهاء المعاناة الإنسانية والمجاعة التي يتعرض لها القطاع.