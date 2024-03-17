الدورى الإيطالى.. جنوى يهاجم يوفنتوس بريتيجي

أعلن ألبيرتو جيلاردينو المدير الفنى لفريق جنوى، تشكيل فريقه الذى يواجه به نظيره يوفنتوس، وذلك بعد قليل على ملعب "أليانز ستاديوم"، ضمن منافسات الجولة الـ 29 من عمر مسابقة الدورى الإيطالى لكرة القدم.

وجاء تشكيل جنوى كالتالى:

حراسة المرمى: جوسيب مارتينيز.

خط الدفاع: كوني دي وينتر، ماتيا باني، يوهان فاسكيز.

خط الوسط: ديد سبينس، ميلان باديلي، مورتن فريندروب، جونيور ميسياس، فيتينيا، ألبرت غودموندسون.

خط الهجوم: ماتيو ريتيجي.

ويحتل فريق يوفنتوس المركز الثالث فى ترتيب الدورى الإيطالى برصيد 58 نقطة، بينما يقع جنوى فى المركز الـ 12 برصيد 33 نقطة.