ads
الأحد 17 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

الدورى الإيطالى.. جنوى يهاجم يوفنتوس بريتيجي

جنوى
جنوى
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أعلن ألبيرتو جيلاردينو المدير الفنى لفريق جنوى، تشكيل فريقه الذى يواجه به نظيره يوفنتوس، وذلك بعد قليل على ملعب "أليانز ستاديوم"، ضمن منافسات الجولة الـ 29 من عمر مسابقة الدورى الإيطالى لكرة القدم.
وجاء تشكيل جنوى كالتالى:
حراسة المرمى: جوسيب مارتينيز.
خط الدفاع: كوني دي وينتر، ماتيا باني، يوهان فاسكيز.
خط الوسط: ديد سبينس، ميلان باديلي، مورتن فريندروب، جونيور ميسياس، فيتينيا، ألبرت غودموندسون.
خط الهجوم: ماتيو ريتيجي.
ويحتل فريق يوفنتوس المركز الثالث فى ترتيب الدورى الإيطالى برصيد 58 نقطة، بينما يقع جنوى فى المركز الـ 12 برصيد 33 نقطة.

تشكيل جنوى فريق جنوى يوفنتوس مسابقة الدورى الإيطالى