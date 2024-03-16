شيماء يونس: "زوجة واحدة لا تكفي" يلقي الضوء على قضايا مهمة

أعربت الفنانة شيماء يونس سعادتها بتصدر مسلسل "زوجة واحدة لا تكفي" الترند في أكثر من دولة عربية بجانب تصدره مشاهدات منصة شاهد.

أكدت شيماء أن العمل بجانب إنه يجمع نخبة من نجوم الدراما العربية، إلا أنه يناقش العديد من المشاكل والخلافات التي تحدث بين الأبناء والآباء بجانب خلافات الأزواج ولكن العمل يحاول أن يلقي الضوء عليها بأسلوب سلس وبسيط.

وأوضحت شيماء يونس أن النجاح الذي يحققه العمل منذ بداية عرضه وحتى الآن غير مفاجئ بالنسبة لها كون العمل سخرت له كافة عوامل النجاح بداية من شركة الإنتاج مرورا بالسيناريو والإخراج ومجموعة النجوم الموجودين في المسلسل.

وتمنت شيماء أن يظل العمل عند حسن ظن الجمهور حتى حلقته الأخيرة

المسلسل يجمع كوكبة من نجوم الوطن العربي، أبرزهم هدى حسين وماجد المصري، وسحر حسين، وأيتن عامر، وفاطمة الصفي، وأحمد إيراج، وحمد أشكناني، وعبدالله الطراروة، وليلى عبدالله، ونور الغندور، وزينب بهمن، وسينتيا صموئيل، ونور الشيخ.

مسلسل زوجة واحدة لا تكفي من تأليف هبة مشاري حمادة، وإخراج علي العلي، وهو عمل يلقي الضوء على تحديات الحياة الزوجية والأسرية.

وتدور أحداث المسلسل حول عائلة رشيد وهيلة، حيث تبدو هذه العائلة مثالية في الظاهر، فهما يمتلكان مدرسة ولديهما ثلاث بنات، إلا أن كم الفضائح والأسرار داخل هذه العائلة غير متوقع، فخلف كل بنت من بناتهما حكاية