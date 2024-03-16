اقرأ غدًا في «البوابة».. «نتنياهو» يستعد للهجوم على رفح

تقرأ غدًا في العدد الجديد من جريدة "البوابة"، الصادر بتاريخ الأحد 117 مارس 2024، مجموعة من الموضوعات والانفرادات المهمة، ومنها:

«نتنياهو» يستعد للهجوم على رفح

«حماس» تقدم مقترحا لهدنة فى غزة.. أمريكا: لن ندعم خطة لا تأخذ فى الاعتبار مدنيي المنطقة.. وألمانيا: لا يمكن تبرير شن هجوم واسع النطاق فى رفح.. ويجب وقف إطلاق النار

«يونيسيف» تعلن ارتفاع حاد لمعدلات سوء التغذية بين أطفال غزة

«بايدن» يشيد بخطاب «شومر» ودعوته إلى إجراء انتخابات فى إسرائيل

«حماس» تنتقد تعيين رئيس وزراء فلسطينى جديد.. وفتح تتهمها بالتسبب فى نكبة

روسيا تعلن تدمير 3 منصات «باتريوت» وقتل 300 جندى أوكرانى

الأمم المتحدة: 5ملايين سودانى يواجهون خطر انعدام الأمن الغذائى الكارثى

«الشباب» تقتحم فندق بمقديشيو وتشتبك مع قوات الأمن

إيران وأمريكا تُجريان مفاوضات متعلقة بالهجمات بالوكالة

خيمة البوبة.. زينة وفوانيس فى شوارع المنصورة ترسم البهجة على وجوه المواطنين

«الثنائيات الفنية».. كلمة السر فى نجاح الأعمال الدرامية

محمد عبلة.. أول مصرى يحصل على وسام «جوته»

فى حضرة التجديد الدينى.. علماء مجددون من الأزهر حملوا مشاعل الاستنارة