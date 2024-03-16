مسلسل "صيد العقارب".. نجاة زوج غادة عبدالرازق من الموت بأحداث الحلقة السادسة

شهدت الحلقة السادسة من مسلسل "صيد العقارب" للفنانة غادة عبدالرازق عدة أحداثا مثيرة بدأت بنجاة "ياسين" والذي يجسد شخصيته الفنان محمد علاء زوج "عايدة" من الموت بعدما أطلق عليه والدها حسن ضرغام والذي يجسد شخصيته الفنان أحمد ماهر النار.

ورفض ياسين اتهام والد زوجته حسن ضرغام بإطلاق النار عليه مؤكدا للشرطة أنه لم يرى من أطلق النار عليه بسبب الظلام لينجو حسن ضرغام من السجن.

كما رفضت عايدة الطلاق من زوجها ياسين بعد أن طلب والدها منها الطلاق بسبب قتل "سام" والذي يجسد شخصيته الفنان أحمد ماجد شقيق ياسين ابنه "علي" والذي يجسد شخصيته الفنان محمود عبد المغني مؤكدة حرصها على زواجها.

وتوالت ردود الفعل الإيجابية على المسلسل حيث علق حساب باسم رودينا خالد قائلا: "مسلسل صيد العقارب بدأ يحلو وكل ممثل فيه عظيم في دوره"، كما علق حساب باسم محمد زغلول :"صيد العقارب عاملين ملحمة دراما في زمن الفن الجميل"، فيما علق حساب ثالث قائلا:" غادة عبدالرازق عبقرية في الأداء عندها حضوري قوي جدا".