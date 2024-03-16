سرقة الذهب من روجينا بالحلقة السادسة من "سر إلهي"

بدأت الحلقة السادسة من مسلسل "سر إلهي"بعثور نصرة، الفنانة روجينا، على ذهب هارون، ولكن كانت شاهيناز أرسلت المحامي الخاص بها لمراقبتها، وبالفعل يكتشف أن نصرة، كانت تعلم مكان ذهب هارون وسرقته.

تتمكن نصرة من الهروب منه بضربة على رأسه ويفقد الوعي، ويساعدها في الهروب يحيى سليمان، الفنان أحمد مجدي، ويهربوا بالذهب.

تنتهي الحلقة بقيام نصرة ويحيي بإخراج الذهب من داخل الرمل، ولكنهم لم يجدوا الذهب.



أبطال مسلسل "سر إلهي"

تضم قائمة أبطال مسلسل سر إلهي بجانب النجمة روجينا كلا من أحمد مجدى، رنا رئيس، مى سليم، محمد ثروت، نهى عابدين، محمود الحدينى، صلاح عبد الله، وأحمد بدير، وميمي جمال، وأحمد سلامة، ومحسن منصور، و مي سليم، و رشا مهدي، ومراد مكرم، ومحمود حجازي، ومريم أشرف زكي، يوسف الأسدي.

يسجل مسلسل "سر إلهي"، التعاون الثالث بين كلا من: النجمة روجينا، والمخرج رؤوف عبد العزيز، بعدما حققا نجاحا كبيرا خلال العامين الماضيين رمضان 2022 بمسلسل "انحراف"، ورمضان 2023 بمسلسل"ستهم".

مسلسل "سر إلهي"، ينتمي لنوعية المسلسلات ذات الـ15 حلقة، ومن إنتاج شركة كودكس، تأليف أمين جمال، وإخراج رؤوف عبد العزيز.