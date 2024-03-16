أعلن إيدي هاو، المدير الفني لفريق نيوكاسل يونايتد، التشكيل الأساسي الذي يبدأ به مواجهة مانشستر سيتي، في المباراة التي تجمع بينهما ضمن منافسات دور ربع النهائي من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.

يحل فريق نيوكاسل، اليوم السبت، ضيفًا على مانشستر سيتي بملعب الاتحاد، الذي يحتضن المباراة، التي تنطلق في السابعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة.

ويقود السويدي ألكسندر إيزاك هجوم الماكبايس أمام السيتي، ويعاونه أنتوني جوردون وجوي ويلوك.

ويغيب كيران تريبير عن اللقاء للإصابة، ليجلس الحارس البلجيكي لوريس كاريوس على مقاعد البدلاء.

وتخطى نيوكاسل، نظيره بلاكبيرن روفرز بركلات الترجيح في الدور الخامس من كأس الاتحاد الإنجليزي.

تشكيل نيوكاسل لمواجهة مانشستر سيتي

حراسة المرمى: مارتن دوبرافكا

خط الدفاع: جاكوب ميرفي - فابيان شار - جمال لاسيلس - سفين بوتمان

خط الوسط: دان برن - برونو جيماريش - لونجستاف

وفي الهجوم: أنتوني جوردون - ألكسندر إيزاك - جوي ويلوك.