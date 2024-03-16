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السبت 16 مارس 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة القبطية

تفاصيل جنازة بطريرك بلغاريا البطريرك نيوفيتوس

ارشيف
ارشيف
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توجه  رئيس اساقفة القسطنطينية روما الجديدة والبطريرك المسكوني برثلماوس  الاول  صباح يوم السبت 16 مارس 2024 إلى عاصمة بلغاريا صوفيا، للمشاركة في جنازة بطريرك بلغاريا البطريرك نيوفيتوس، والذي سيقام في كاتدرائية القديسة بطرسبورغ المقدسة، القديس ألكسندر نيفكي.

ويعرب عن تعاطف وتعازي الكنيسة الأم لرؤساء الكهنة وكهنة وشمامسة ورهبان وراهبات وسلطات وشعب البلاد المؤمن.

رافقه المطارنة خلقيدونية  عمانوئيل وكاليوبوليوس وماديتوس  استفانوس والارشمندريت اتيوس، مدير المكتب البطريركي الخاص، النائب السيد كالينيكوس وقدس ألارشمندريت    شارالامبوس السيد بوريس جوروف وقد أرسل رسالة التعزية التالية إلى كنيسة بلغاريا الثكلى: المتروبوليت يوانيس فارني وميغالي بريسلافا،نائب رئيس المجمع المقدس كنيسة القداسة في بلغاريا، عن تعازي الكنيسة الأم،  الى كنيسة بلغاريا المقدسة برقاد البطريرك نيوفيتوس، أخينا المحترم وشريكنا في الخدمة نصلي من أعماق قلوبنا من أجل راحة نفسه في أرض الاحياء

 

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