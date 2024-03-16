أمين كنائس الشرق الأوسط يلتقي رئيس الإعلام في سينودس النيل الإنجيلي

التقى الأمين العام لمجلس كنائس الشرق الأوسط الدكتور ميشال عبس، القس نادي لبيب رئيس اللجنة المفوضة لإدارة مجلس الإعلام في سينودس النيل الإنجيلي بالقاهرة.

وتناول الطرفين موضوع الإعلام المسيحي وتعزيز دوره وتماسكه بين الكنائس وإمكانية خلق اتحاد إعلامي يجمع بين وسائل الإعلام المسيحية كافة.

خلال اللقاء، تحدث الطرفان عن نشاطات المجلس بمناسبة السنة الخمسين لتأسيسه، وأكدا ان الإعلام المسيحي بات علامة من علامات الأزمنة، يقوم بخدمة جميع الناس دون تفرقة.

واشارا أيضا إلى أن الإعلام الديني قد استفاد من تطور تكنولوجيا الاتصالات في نقله بالصوت والصورة الثقافة المسيحية المتاحة على سائر الثقافات. كما أنه تعدى المسألة الاجتماعية ليعالج القضايا الحياتية الإنسان، ومن هنا تبرز أهميته في عالم اليوم.

انطلاقاً من ذلك، تمنى الطرفان ان يصار إلى خلق اتحاد إعلامي بين الكنائس يعمل بوصية المسيح لتلاميذه: "اذهبوا وبشروا جميع الأمم".