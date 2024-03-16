رئيس الوزراء يعاين موقع حريق استوديو الأهرام بالعمرانية

وصل الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء إلى موقع حريق استديو الأهرام لمتابعة جهود قوات الحماية المدنية في إخماد الحريق والاطمئنان علي الحالة العامة.

رافق رئيس الوزراء كل من اللواء هشام امنة وزير التنمية المحلية و نيفين الكلاني وزيرة الثقافة ونفين القباج زيرة التضامن واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

وكانت قد تأثرت الأراضي والعقارات المجاوره للحريق بشارع خاتم المرسلين وسيطرت قوات الحماية المدنية، على حريق نشب باستديو الأهرام بحي العمرانية التابع لمحافظة الجيزة ، البداية تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغا يفيد بنشوب حريق بأستوديو مصر وعلى الفورتم الدفع 36 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وتم وفرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده إلى الأماكن المجاورة وتمت السيطرة عليه.

حريق استديو الاهرام والعقارات المجاوره بالعمرانية