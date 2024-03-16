بالصور.. تدهور العقارات المجاورة لحريق استديو الأهرام

تدهورت الأراضي والعقارات المجاورة للحريق بشارع خاتم المرسلين بعد حريق استوديو تصوير الاهرام، حيث سيطرت قوات الحماية المدنية، على حريق نشب باستديو الأهرام بحي العمرانية التابع لمحافظة الجيزة.

البداية تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغا يفيد بنشوب حريق بأستوديو مصر وعلى الفور تم الدفع بـ36 سيارة إطفاء لمكان الحريق.

وتم وفرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده إلى الأماكن المجاورة وتمت السيطرة عليه.

وكشفت التحريات الأولية للأجهزة الأمنية بالجيزة عن تحول استوديو الأهرام لكومة من الرماد بعدما أتت النيران عليه وعلى محتوياته بالكامل خاصة أن الديكورات في مواقع التصوير تحتوى على كميات كبيرة من الأخشاب والأقمشة التي ساعدت في انتشار النيران بسرعة كبيرة.

وظل جنود الحماية المدنية يحاولون أكثر من 6 ساعات متتالية السيطرة على الحريق بكل جهد لإطفاء النيران، منهم من لم يتناول وجبة السحور.

وبدأ بعضم صيام يوم جديد وهو يمارس عمله وذلك بمشاركه اكتر من 35 سيارة إطفاء 3 خزان مياه وما زالت الجهود متواصلة باستوديو الأهرام، الواقع بشارع خاتم المرسلين في منطقة العمرانية بمحافظة الجيزة.

وتابع اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة جهود الحماية المدنية فى إخماد الحريق الذى نشب باستديو الأهرام بمنطقة العمرانية .

وأوضح محافظ الجيزة، بأنه فور اندلاع الحريق توجهت سيارات الإطفاء وكافة أجهزة المحافظة لمعاونة الحماية المدنية في أعمال الإطفاء مؤكدا التواجد لحين الانتهاء من التعامل مع الحريق، وتحقيق السيطرة الكاملة عليه وتنفيذ أعمال التبريد للموقع.

