ads
السبت 16 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

سياسة

"القومي للمرأة" يواصل الحملة الإعلامية التوعوية بعنوان "المرأة المصرية.. مفتاح حياة"

المجلس القومي للمرأة
المجلس القومي للمرأة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

يواصل المجلس القومي للمرأة استكمال الحملة الإعلامية التوعوية بعنوان "المرأة المصرية.. مفتاح حياة"، والتي تأتي ضمن المشروع القومي للتنمية الأسرة المصرية وتستهدف التوعية بالقضية السكانية وقضايا الأسرة، والتي يقدمها الدكتور على جمعة، مفتي الديار المصرية السابق وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، الإعلامية نشوى الحوفى عضوة المجلس القومي للمرأة، وتذاع يومياً على المحطات الإذاعية المختلفة طوال شهر رمضان.

تتضمن الحملة رسائل توعوية في مختلف القضايا التي تمس الأسرة المصرية والتى تتضمن القضية السكانية، والتربية الإيجابية، وأهمية تمكين المرأة في المجتمع.

القومي للمرأة يواصل الحملة الإعلامية التوعوية بعنوان المرأة المصرية مفتاح حياة المرأة المصرية مفتاح حياة